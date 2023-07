Un suspect dans une enquête sur un tueur en série a mené une vie de chaos et de contrôle

Dans une interview vidéo publiée sur YouTube l’année dernière et réalisée dans son bureau tout à fait banal de la Cinquième Avenue, Heuermann – grand et costaud, arborant une coupe de cheveux ressemblant à un toupet des années 1970 et une chemise bleue avec un stylo sortant de la poche – rencontre comme un personnage reconnaissable : Noo Yawker, débraillé et intelligent dans la rue, le mec qui a un mec. « Quand un travail qui aurait dû être routinier devient soudainement non routinier », dit-il à l’intervieweur, Antoine Amira, « je reçois l’appel téléphonique. » Des policiers montent la garde alors que les forces de l’ordre perquisitionnent le domicile de Rex Heuermann le samedi 15 juillet à Massapequa Park, New York. Crédit: PA Selon son curriculum vitae et le site Web de son entreprise, RH Consultants & Associates, les clients de Heuermann comprenaient American Airlines, Catholic Charities et le propre ministère de la protection de l’environnement de la ville. Il a représenté plusieurs fois des clients devant la Landmark Preservation Commission et a revendiqué des centaines de candidatures réussies devant les agences de la ville. Steve Kramberg, un gestionnaire immobilier à Brooklyn qui a travaillé avec Heuermann pendant environ 30 ans, l’a qualifié de « joyau avec lequel traiter, très compétent ». Heuermann était « un gros gars maladroit, un peu ringard » qui travaillait de longues heures et était disponible jour et nuit, a déclaré Kramberg. Mais il était également dévoué à sa femme, qui, selon Kramberg, avait des problèmes de santé, et à sa mère âgée.

À Massapequa Park, un village étroitement quadrillé de maisons soignées avec des pelouses bien entretenues, Heuermann, le fils d’un ingénieur en aérospatiale, a vécu dans la maison dans laquelle il a grandi et a bricolé des meubles dans l’ancien atelier de son père. Un homme qui est allé au lycée avec lui a déclaré qu’il avait été victime d’intimidation à l’adolescence, mais qu’il avait parfois riposté. En 1990, il a épousé un cadre dans une entreprise de fournitures de bureau. Il a une fille qui travaille dans son entreprise. Un enquêteur s’entretient avec un voisin de Rex Heuermann samedi à Massapequa Park. Crédit: PA Ferchaw a raconté plusieurs accrochages avec son voisin, aucun agréable. Il y a eu le moment où il a dit bonjour à Heuermann alors qu’il coupait du bois et Heuermann a répondu en lui lançant un regard furieux silencieux entre les côtelettes de son maul fendu. D’autres fois, il était assis à côté de son bois empilé sur le porche en train de regarder une vieille télévision. Mike Schmidt, qui vit dans le quartier depuis 10 ans, a un ami qui habite derrière Heuermann. Parfois, Schmidt rendait visite à son pote, buvait quelques bières dans le jardin, regardait la maison Heuermann affaissée, « et disait ‘Il a probablement des corps là-bas’. » L’Halloween dernier, Schmidt et son ami ont décidé d’emmener leurs enfants faire des tours de passe-passe chez Heuermann, juste pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. Ils ont été surpris quand Heuermann lui-même a ouvert la porte et a donné à chaque enfant une petite citrouille en plastique débordant de bonbons.

Lorsque la femme de Schmidt a appris d’où venaient les bonbons, elle l’a obligé à les jeter. Au travail, l’approche pointilleuse de Heuermann a frotté certaines personnes dans le mauvais sens. Kelly Parisi, ancien président du conseil d’administration d’un immeuble de Brooklyn Heights qui a embauché Heuermann pour superviser les rénovations, a déclaré qu’il était « antagoniste avec tout le monde » et tellement « trop pointilleux » que le conseil l’a finalement licencié. Un officier du laboratoire du crime est vu à travers une fenêtre alors que les forces de l’ordre fouillent le domicile de Rex Heuermann samedi. Crédit: PA Paul Teitelbaum, un autre ancien président du conseil d’administration de l’immeuble, l’a décrit comme « une personne vraiment froide et distante, un peu effrayante ». Il a ajouté: « Il y avait un fanfaron – » Je suis l’expert, tu as de la chance de m’avoir « . » Mais les exigences arrogantes d’un homme étaient le souci du détail d’un autre. « Il était très doué pour diriger les choses », a déclaré Kramberg.

Selon le calendrier publié par les procureurs, le Département des bâtiments et les archives judiciaires, Heuermann a maintenu son horaire de travail chargé alors même que les victimes disparaissaient. Chargement En 2009, les procureurs ont déclaré qu’après avoir tué Melissa Barthelemy, une jeune femme de 24 ans qui travaillait comme escorte, Heuermann avait passé une série d’appels narquois à sa famille, pendant l’heure du déjeuner et après les heures de travail, depuis des endroits proches de son bureau. En juin 2010, environ deux semaines après que Megan Waterman, une jeune de 22 ans du Maine, a été vue vivante pour la dernière fois, Heuermann a déposé une demande pour installer une nouvelle issue de secours dans un immeuble de Cobble Hill, à Brooklyn. En août de la même année, il dépose une demande de réparation de la terre cuite et de rejointoiement des briques d’un immeuble de l’Upper West Side, neuf jours avant qu’Amber Lynn Costello, 27 ans, ne disparaisse près de chez elle à quelques kilomètres de chez Heuermann. Le 9 mars 2022, alors que le filet d’enquête se resserrait, Heuermann écrivait une lettre typiquement détaillée à un avocat concernant un projet sur West 71st Street :

« Il semble cependant que, d’après ma promenade, la conduite de drainage se trouve au-dessus de la dalle de sol intérieure et si le drain de la tranchée est placé en dessous de ce niveau, il ne pourrait pas s’écouler par gravité », a-t-il écrit. « Je recommanderais fortement une enquête sur l’utilisation de l’imperméabilisation du côté négatif sur ce site. » Cinq jours plus tard, les enquêteurs ont découvert que Heuermann possédait le même modèle de véhicule qu’un témoin a déclaré que le tueur de Costello avait conduit. Deux semaines plus tard, ont déclaré les procureurs, Heuermann a recherché sur Google « tueur en série de Long Island » et a consulté un article intitulé « Le nouveau groupe de travail vise à résoudre l’affaire du tueur en série de Long Island ». C’est à la fin de l’été nordique dernier que Heuermann, en sueur et vêtu d’un t-shirt et d’un short miteux, a été aperçu au Massapequa Park Whole Foods en train de voler des clémentines dans un bol destiné aux enfants. « Il en a pris trois et les a mis dans sa poche, puis il en a pris d’autres », a déclaré Tara Alonzo, vendeuse au magasin. Après quelques tours de plus, elle l’appela. « J’ai dit, ‘Monsieur, ce sont pour les enfants' », se souvient-elle. Elle a dit que Heuermann avait crié et s’était tellement échauffé que son manager l’avait escorté. Elle n’a pas revu son visage jusqu’à ce qu’il soit apparu à la télévision vendredi.