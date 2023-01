Un suspect dans l’Idaho Killings prévoit de renoncer à l’audience d’extradition – NBC Los Angeles

Un suspect arrêté dans le cadre du meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho envisage de renoncer à une audience d’extradition afin qu’il puisse être rapidement amené dans l’Idaho pour faire face à des accusations de meurtre, a déclaré samedi son avocat.

Bryan Koberger, un doctorat de 28 ans. étudiant et assistant d’enseignement au Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, a été placé en garde à vue tôt vendredi matin par la police de l’État de Pennsylvanie au domicile de ses parents dans le canton de Chestnuthill, ont annoncé les autorités.

Bill Thompson, un procureur du comté de Latah, dans l’Idaho, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que les enquêteurs pensaient que Kohberger était entré par effraction dans la maison des étudiants de l’Université de l’Idaho près du campus “avec l’intention de commettre un meurtre”. Les corps des étudiants – Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin – ont été retrouvés le 13 novembre, plusieurs heures après que les enquêteurs pensent qu’ils sont morts.

L’arrestation dans l’affaire troublante a apporté un sentiment de soulagement à la petite ville universitaire du nord de l’Idaho après des semaines passées avec peu d’informations publiées par la police. Mais cela a également soulevé des questions quant à savoir si le suspect connaissait les victimes, ce qu’il a fait dans les semaines qui ont suivi les meurtres et comment les autorités l’ont retrouvé en Pennsylvanie.

L’avocat de Kohberger, le défenseur public en chef Jason LaBar, a déclaré que Kohberger prévoyait de dire mardi à un juge du comté de Monroe, en Pennsylvanie, qu’il renoncerait à son audience d’extradition afin qu’il puisse être rapidement amené en Idaho pour faire face aux accusations et qu’il souhaite être disculpé.

LaBar a également mis en garde les gens contre le fait de porter un jugement sur l’affaire jusqu’à ce qu’un procès équitable ait eu lieu. L’affaire a généré d’énormes quantités de spéculations sur les réseaux sociaux, des détectives potentiels essayant fréquemment de rejeter la responsabilité de la mort sur divers amis et connaissances des victimes.

“M. Kohberger a été accusé de crimes très graves, mais le système judiciaire américain le couvre d’un voile d’innocence », a écrit LaBar dans une déclaration préparée. “Il devrait être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire – et non jugé par le tribunal de l’opinion publique.”

Les voisins de la famille Kohberger dans le canton de Chestnuthill, en Pennsylvanie, ont déclaré vendredi au (Scranton) Times-Tribune qu’ils étaient choqués de voir des véhicules des forces de l’ordre à l’extérieur de la maison.

Eileen Cesaretti, qui vit de l’autre côté de la rue, a déclaré qu’elle aimait les parents de Kohberger et qu’elle aimait leur fils, qui, selon elle, l’aidait, elle et son mari, dans leur maison lorsqu’il rentrait de l’école.

« Je ne pense pas qu’il soit capable de faire quelque chose comme ça. Je prie Dieu qu’il soit innocent », a déclaré Cesaretti.

Nephi Duff vit à côté de Bryan Kohberger dans un complexe d’appartements de l’Université de l’État de Washington pour les étudiants diplômés et les familles. Il a déclaré à la chaîne de télévision KREM2, basée à Spokane, à Washington, que des crimes récents comme les meurtres à Moscou l’avaient laissé en danger.

“Je ne me souviens pas l’avoir jamais vu”, a déclaré Duff à propos de Kohberger. « Je pensais déménager dans une petite communauté sûre, mais cela n’a pas été le cas récemment. Je pense juste que si ces choses se passent sous mon nez, comment puis-je protéger (ma famille) ? »

BK Norton, un étudiant du département de justice pénale et de criminologie de la WSU, a déclaré vendredi qu’ils ne connaissaient pas bien Kohberger, mais ne l’aimaient pas.

“Nous avons interagi en classe, mais personnellement, je n’étais pas fan de Bryan à cause des commentaires qu’il avait faits sur les personnes LGBTQ+”, ont-ils déclaré dans un e-mail à l’Associated Press. “Il était un peu décalé, mais j’ai toujours pensé que c’était parce qu’il était maladroit et qu’il voulait s’intégrer. Je ne sais rien de Bryan personnellement, je pense qu’il était de PA et qu’il s’intéressait à la psychologie médico-légale.”

Thompson, le procureur de l’Idaho, a demandé à quiconque connaît Kohberger d’appeler la ligne téléphonique de la police pour partager l’information.

“Appelez la ligne de dénonciation, signalez tout ce que vous savez sur lui pour aider les enquêteurs et éventuellement notre bureau et le système judiciaire à comprendre pleinement tout ce qu’il y a à savoir non seulement sur l’individu, mais aussi sur ce qui s’est passé et pourquoi”, a déclaré Thompson.

Les enquêteurs fédéraux et étatiques passent maintenant au peigne fin les antécédents, les dossiers financiers et les communications électroniques de Kohberger alors qu’ils s’efforcent d’identifier un motif et de construire l’affaire, un responsable de l’application des lois qui n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête en cours et a parlé à l’Associated Press à condition de l’anonymat. Les enquêteurs interrogent également des personnes qui connaissaient Kohberger, y compris celles de la WSU, a déclaré le responsable.

Kohberger est détenu sans caution en Pennsylvanie et sera détenu sans caution dans l’Idaho une fois qu’il sera renvoyé, a déclaré Thompson. L’affidavit pour quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans l’Idaho restera scellé jusqu’à son retour, a déclaré le procureur. Il est également accusé de cambriolage dans l’Idaho. Une audience d’extradition est prévue mardi.

Les étudiants – Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho; Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et Ethan Chapin, 20 ans, de Conway, Washington – étaient des membres du système grec de l’université et des amis proches. Mogen, Goncalves et Kernodle vivaient dans la maison de location de trois étages avec deux autres colocataires. Kernodle et Chapin sortaient ensemble et il visitait la maison ce soir-là.

Les autopsies ont montré que tous les quatre étaient probablement endormis lorsqu’ils ont été attaqués. Certains avaient des blessures défensives et chacun a été poignardé plusieurs fois. Il n’y avait aucun signe d’agression sexuelle, a déclaré la police.

Ben Roberts, un étudiant diplômé du département de criminologie et de justice pénale de la WSU, a décrit Kohberger comme confiant et extraverti, mais a déclaré qu’il semblait “qu’il cherchait toujours un moyen de s’intégrer”.

“Honnêtement, je l’avais juste identifié comme étant super maladroit.” dit Roberts.

Roberts a commencé le programme en août – avec Kohberger, a-t-il dit – et a suivi plusieurs cours avec lui. Il a décrit Kohberger comme voulant paraître académique.

“Une chose qu’il faisait toujours, presque sans faute, était de trouver la manière la plus compliquée d’expliquer quelque chose”, a-t-il déclaré.

Levy signalé de Harrisburg, Pennsylvanie et Balsamo signalé de Washington. Nouvelles Chercheur Rhonda Shafner à New York; les reporters Mark Scolforo et Brooke Schultz à Harrisburg, Pennsylvanie ; Michael Kunzelman à Silver Spring, Maryland ; et Martha Bellisle à Seattle ont également contribué.