Un suspect dans les coups de couteau d’un étudiant de l’Idaho dit qu’il était sorti pour une conduite en solo au moment des meurtres – Boston News, Météo, Sports

BOISE, Idaho (AP) – L’homme accusé d’avoir poignardé à mort quatre étudiants de l’Université de l’Idaho à la fin de l’année dernière faisait un long trajet en voiture au moment des décès, ont écrit ses avocats dans de nouveaux documents judiciaires déposés cette semaine.

Bryan Koberger est accusé de quatre chefs de meurtre en rapport avec les morts dans une maison de location près du campus universitaire de Moscou, Idaho, en novembre dernier. Il a exercé son droit de garder le silence pendant le procès, de sorte qu’un plaidoyer de non-culpabilité a été inscrit en son nom plus tôt cette année. Le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a déclaré qu’il avait l’intention de demander la peine de mort, et l’affaire devrait être jugée cet automne, bien qu’elle puisse être reportée.

Le document judiciaire déposé mercredi est la première fois que Kohberger dit quoi que ce soit sur son sort la nuit des coups de couteau. Son équipe de défense l’a soumis après que les procureurs ont demandé au tribunal de forcer Kohberger à révéler s’il avait l’intention de proposer un alibi.

« M. Kohberger a depuis longtemps l’habitude de se promener seul. Souvent, il allait faire des promenades en voiture la nuit », a écrit son avocate, Anne Taylor, dans le document. « Il l’a fait tard le 12 novembre et jusqu’au 13 novembre 2022. »

Kohberger ne prétend pas se trouver à un endroit précis à un moment précis, selon le document, et peut avoir des témoins qui peuvent corroborer qu’il n’était pas à la maison où les étudiants ont été tués. Son équipe de défense est toujours en train d’examiner les transcriptions des témoignages du grand jury et d’autres preuves de l’enquête, ont écrit ses avocats, il est donc trop tôt pour détailler exactement qui pourraient être ces témoins et sur quoi ils pourraient témoigner.

« La défense a déclaré tout ce qui peut être fermement affirmé pour le moment », ont écrit les avocats de Kohberger.

La loi de l’Idaho exige que les accusés informent l’accusation s’ils ont l’intention de présenter une défense d’alibi, qui est généralement une affirmation selon laquelle ils se trouvaient ailleurs que sur les lieux du crime et ont des témoins qui le vérifieront.

Les corps de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin ont été retrouvés le 13 novembre 2022 dans une maison en face du campus de l’Université de l’Idaho. Les meurtres ont choqué la communauté rurale de l’Idaho et Pullman voisin, Washington, où Kohberger était un étudiant diplômé en criminologie à l’Université de l’État de Washington.

