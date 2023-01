Un suspect dans l’attaque d’une camionnette à New York qui a tué 8 personnes voulait accrocher le drapeau de l’Etat islamique dans une chambre d’hôpital, selon le tribunal

Un homme qui a tué huit personnes sur une piste cyclable de New York en 2017 a souri en parlant fièrement du carnage, demandant à accrocher le drapeau d’un groupe militant islamique dans sa chambre d’hôpital, a déclaré lundi un procureur lors du premier procès fédéral pour la peine de mort. depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden.

Les procureurs allèguent que Sayfullo Saipov a dirigé une camionnette louée sur un sentier en béton le long de la rivière Hudson et a accéléré à 106 km/h, renversant des cyclistes et des piétons et laissant une traînée de morts et de blessés le 31 octobre 2017.

Le déchaînement a pris fin lorsque le camion s’est écrasé dans un autobus scolaire à quelques pâtés de maisons du World Trade Center, une collision qui a laissé un enfant avec de graves lésions cérébrales. Saipov a ensuite été abattu par un policier, qui affirme que le suspect est sorti de l’épave et a pointé sur lui des fusils à plomb et de paintball noirs qui ressemblaient à des armes mortelles.

Après avoir été abattu par l’officier, Saipov a été arrêté sur les lieux.

Saipov, aujourd’hui âgé de 34 ans, a plaidé non coupable des accusations de terrorisme.

Scène horrible décrite

Ces dernières années, des assaillants sympathisants avec des militants islamistes ont été abattus après avoir lancé des attaques meurtrières sur le sol américain dans une discothèque d’Orlando, en Floride, une base navale de Pensacola, en Floride, un centre de recrutement militaire de Chattanooga, au Tennessee, et à divers endroits à San Bernardino, en Californie.

Saipov s’attendait également à mourir ce jour-là en martyr, a déclaré l’avocat de la défense David Patton dans sa déclaration liminaire, afin de venger la mort des musulmans du monde entier.

Saipov s’est exprimé lors d’une audience préliminaire en 2019, affirmant que “des milliers et des milliers de musulmans meurent dans le monde entier”, et a demandé pourquoi il devrait être jugé pour huit morts.

Pendant ce temps, le procureur adjoint américain Alexander Li a décrit la scène horrible laissée par Saipov, y compris les morts et les blessures permanentes graves d’une douzaine d’autres personnes, et des vélos mutilés éparpillés le long d’un chemin populaire.

“Les cavaliers, des êtres humains, gisaient inconscients ou morts. Les survivants chancelaient, blessés et hébétés, à la recherche de leur famille et de leurs amis. Des cris emplissaient l’air”, a déclaré Li. Parmi les morts figuraient une mère venue de Belgique avec sa famille, cinq amis argentins et deux Américains.

Li a déclaré que Saipov avait espéré tuer d’autres personnes en roulant sur le pont de Brooklyn, “où il pourrait faucher encore plus de gens”.

Un agent du FBI à qui Saipov a demandé d’arborer un drapeau de l’Etat islamique dans sa chambre d’hôpital sera parmi les témoins, a précisé Li.

“Il était impatient de parler avec le FBI. Il était fier de son attaque”, a déclaré le procureur, notant que l’agent témoignera que Saipov a souri en racontant sa destruction. “Il leur a dit que son objectif était de tuer autant de personnes que possible.”

Saipov risque la peine de mort

Dans sa déclaration liminaire lundi, Li a déclaré que les jurés entendraient des témoignages sur le désir de Saipov de gagner les faveurs du groupe État islamique après son déménagement légal aux États-Unis depuis l’Ouzbékistan en 2010. Il a vécu dans l’Ohio et la Floride avant de rejoindre sa famille à Paterson, NJ.

Le procureur a déclaré que les téléphones portables de Saipov contenaient la preuve qu’il avait visionné et stocké des milliers d’images de propagande de l’État islamique, y compris des appels à utiliser des voitures et des camions comme armes dans des attentats terroristes aux États-Unis. 12 mois précédents.

Patton a reconnu dans sa déclaration liminaire que Saipov s’était immergé dans des documents audio et vidéo terroristes et dans les médias sociaux, affirmant que Saipov était convaincu que ses actions le 31 octobre 2017 étaient son obligation religieuse.

“Et alors que nous sommes assis ici aujourd’hui, il y croit toujours”, a déclaré Patton.

“Ce n’était pas un accident. Il l’a fait intentionnellement”, a-t-il déclaré à un autre moment.

Une photo de Saipov est affichée lors d’une conférence de presse au One Police Plaza à New York, le 1er novembre 2017. (Craig Ruttle/Associated Press)

Dét. Ryan Nash, alors policier à New York, a témoigné lundi qu’il répondait à un autre appel alors qu’il poursuivait lui aussi Saipov à pied.

Les coups de feu de Nash ont fait écho dans la salle d’audience lundi alors qu’une vidéo a été montrée au jury qui a capturé le moment où Saipov a été blessé.

Le procureur général Merrick Garland a autorisé les procureurs américains à continuer de plaider en faveur de la peine capitale dans les affaires héritées des administrations précédentes, bien que Biden ait institué un moratoire sur les exécutions pour crimes fédéraux après son entrée en fonction.

Le juge Vernon S. Broderick a déclaré aux jurés qu’une condamnation de Saipov conduirait à une phase de punition distincte au cours de laquelle il leur serait demandé de décider s’il devait passer la vie en prison ou être exécuté. À moins qu’ils ne choisissent à l’unanimité la mort, la peine serait la prison à vie.

Les avocats de Saipov ont déclaré que le processus de peine de mort avait été irrévocablement entaché par l’ancien président Donald Trump lorsqu’il a tweeté en toutes lettres majuscules un jour après l’attaque que Saipov “DEVRAIT OBTENIR LA PEINE DE MORT!”