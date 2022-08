Un suspect dans l’attaque d’un jardin d’enfants en Chine décède après un accident

Liu s’est enfui et s’est caché, ont indiqué les autorités. Alors qu’il était en fuite mercredi soir, il s’est caché dans un ponceau près d’une autoroute. Après avoir entendu l’équipe de recherche se rapprocher, Liu s’est enfui de sa cachette, a escaladé une clôture et a été heurté par un véhicule alors qu’il tentait de traverser l’autoroute, selon un communiqué de la police publié vendredi.

Une centaine d’enfants et d’adultes ont été tués et des centaines blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de “loup solitaire” dont le motif n’était pas clair. Les assaillants, pour la plupart des hommes, ont été tués, ont mis fin à leurs jours ou ont été jugés et exécutés.