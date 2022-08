Un suspect dans l’attaque d’un jardin d’enfants en Chine décède après un accident

BEIJING (AP) – Un Chinois de 48 ans soupçonné d’avoir tué quatre personnes lors d’une attaque contre un jardin d’enfants privé dans le sud de la Chine plus tôt cette semaine est décédé des suites de blessures subies lors d’un accident alors qu’il était en fuite, a annoncé la police.

L’homme, Liu Xiaohui, a perpétré l’attaque présumée au couteau mercredi matin dans un jardin d’enfants de la province du Jiangxi, tuant sur le coup deux personnes. Deux autres personnes sont décédées plus tard des suites de leurs blessures à l’hôpital. Plusieurs autres personnes ont été blessées.

Liu s’est enfui et s’est caché, ont indiqué les autorités. Alors qu’il était en fuite mercredi soir, il s’est caché dans un ponceau près d’une autoroute. Après avoir entendu l’équipe de recherche se rapprocher, Liu s’est enfui de sa cachette, a escaladé une clôture et a été heurté par un véhicule alors qu’il tentait de traverser l’autoroute, selon un communiqué de la police publié vendredi.

Liu a été envoyé à l’hôpital pour y être soigné mais est décédé des suites de ses blessures jeudi, a indiqué la police.

La Chine a amélioré la sécurité dans les écoles à la suite d’une série d’attaques meurtrières ces dernières années attribuées en grande partie à des personnes rancunières contre la société ou souffrant de maladies mentales.

La Chine n’autorise pas la possession d’armes à feu par des particuliers, de sorte que la plupart de ces attaques sont menées avec des couteaux, des explosifs artisanaux ou des bombes à essence.

Une centaine d’enfants et d’adultes ont été tués et des centaines blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de “loup solitaire” dont le motif n’était pas clair. Les assaillants, pour la plupart des hommes, ont été tués, ont mis fin à leurs jours ou ont été jugés et exécutés.

Les actes de violence contre la jeunesse chinoise résonnent particulièrement fortement en raison du faible taux de natalité chronique du pays, en partie dû à des décennies de politiques de contrôle de la population.

The Associated Press