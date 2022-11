Un suspect dans l’attaque du Canadian Tire à Vancouver a été abattu et Taser à plusieurs reprises – Kelowna Capital News

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails que les lecteurs peuvent trouver pénibles.

Quelques minutes avant que Daniel Peter Rintoul n’entre dans un Canadian Tire de Vancouver le 10 novembre 2016 et n’attaque violemment plusieurs personnes à l’intérieur, il s’est arrêté un instant près de l’entrée et s’est appuyé contre une pile de marchandises, semblant se ressaisir.

Des images de surveillance présentées lundi 31 octobre au jury d’une enquête du coroner sur la mort de Rintoul impliquant la police montrent l’homme de plus de 400 livres en tenue de camouflage entrant dans le magasin d’East Vancouver dans l’après-midi.

Il était juste après 15 heures lorsque l’homme de 38 ans a monté l’escalator jusqu’au deuxième étage et passé un arbre de Noël exposé, à travers la section des articles de sport et jusqu’au bureau des armes à feu.

Le chef de service Stephen Frizzell était là avec un autre employé et un représentant des ventes en visite. Il a dit au jury lundi qu’il ne se souvenait pas exactement de ce que Rintoul avait dit en s’approchant d’eux, mais c’était quelque chose comme “donnez-moi les armes”. Frizzell se souvient avoir pensé que ce devait être une blague avant que lui et les deux hommes qui l’accompagnaient ne soient frappés avec un spray anti-ours.

Alors que Rintoul contournait le bureau, un employé a utilisé un fusil pour essayer de le repousser, mais des images de surveillance montrent que Rintoul a sorti un couteau de son pantalon et a tranché l’employé le long de son cou. Rintoul se tourna alors vers l’étui à fusil. Il a réussi à l’ouvrir, mais n’a pas semblé pouvoir charger de munitions dans des armes à feu et est parti avec juste son spray anti-ours et son couteau à la main.

‘Fais juste ce que je dis et tout ira bien’

C’est à peu près au même moment qu’un vieil homme du nom de Harry Burderer atteignit lui-même le deuxième étage du Canadian Tire, en route pour acheter des pièces de vélo après une balade matinale.

“J’ai vu une mare de sang sur le sol et un homme à terre”, se souvient Burderer dans une interview vidéo avec les enquêteurs, montrée au jury mardi. Burderer est décédé depuis et n’a pas pu témoigner en personne.

“La chose suivante, j’entends cette personne me crier dessus” Redescendez, redescendez! “”, A déclaré Burderer aux enquêteurs. Il a donc dit qu’il était retourné dans l’ascenseur et s’était retiré au premier étage, où un mauvais moment l’avait mis face à face avec Rintoul qui venait de descendre l’escalator.

“Ensuite, il avait ce bras autour de moi et il m’a montré son couteau – juste un petit – et puis je pense qu’il m’a dit ‘Fais juste ce que je dis et tout ira bien'”, se souvient Burderer.

Rintoul a accompagné le vieil homme à travers le magasin et jusqu’à la sortie. Juste à l’extérieur, deux policiers de Vancouver s’approchaient.

Daniel Rintoul (derrière) sort l’otage Harry Burderer d’un Canadian Tire de Vancouver le 10 novembre 2016. (Capture d’écran/séquence vidéo avec l’aimable autorisation du tribunal des coroners de la Colombie-Britannique)

“Je craignais pour ma vie.”

Const. Gary Li a déclaré mercredi au jury qu’alors qu’il s’approchait du Canadian Tire ce jour-là, il était au courant de certaines choses : lui et son collègue, l’agent. Justin Fraser, assistaient à un vol potentiellement violent, que le suspect était un très grand homme chauve en tenue de camouflage et qu’il y avait une foule d’environ 20 à 30 clients rassemblés à proximité à l’extérieur du magasin.

Li a déclaré que lorsqu’il a vu Rintoul sortir du Canadian Tire avec un otage à la main, il a déplacé son Taser et a exigé que Rintoul s’arrête, mais à la place, l’homme a levé le bras et a tiré de la bombe anti-ours sur les agents.

Li a rapidement déployé son Taser en réponse et a vu Rintoul tomber au sol. Sachant que le choc ne serait efficace que pendant environ cinq secondes, les deux gendarmes ont rapidement tenté de menotter Rintoul, a déclaré Li au jury. Les deux n’étaient pas assez rapides, cependant, et Rintoul a rapidement commencé à riposter.

La vidéo d’un spectateur montrée au jury montre qu’un officier – que Li a identifié comme lui-même – a commencé à frapper Rintoul au visage. La vidéo montre également un autre homme, identifié comme l’agent de prévention des pertes de Canadian Tire, donnant à plusieurs reprises des coups de pied à Rintoul dans l’entrejambe.

Aucune de ces actions n’a été suffisante pour maîtriser le grand homme et Rintoul a réussi à saisir son couteau et à poignarder Fraser.

C’est à ce moment-là que Li a dit qu’il avait pris la décision d’utiliser son arme en une fraction de seconde. Il a tiré quatre coups sur Rintoul, dont il apprendra plus tard qu’ils ont tous touché leur cible.

« Je croyais qu’il allait me tuer ou blesser les passants derrière moi. À ce moment-là, j’ai craint pour ma vie ou celle des autres », a déclaré Li au jury. Il a ajouté que le gaz poivré commençait à avoir un impact sur sa vision et qu’il craignait que s’il n’agissait pas, il ne pourrait pas voir assez clairement pour se défendre.

‘Achevez-moi!’

Dans la vidéo du spectateur, on entend Rintoul gémir de douleur et crier encore et encore : « Achevez-moi ! Achevez-moi !

D’autres policiers sont alors arrivés et, alors que Rintoul faisait un effort supplémentaire pour se relever, une autre série de coups de feu a retenti dans la vidéo. On voit Rintoul se retourner sur le ventre avant de s’immobiliser.

Un rapport de février 2019 du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a révélé que Rintoul avait reçu neuf balles au total et quatre fois Taser. Le bureau dirigé par des civils, qui enquête sur tous les incidents impliquant des agents qui entraînent des blessures graves ou la mort, a déterminé qu’il n’y avait aucun acte répréhensible de la part de la police. Le chien de garde a déclaré que les actions des officiers étaient raisonnables et nécessaires compte tenu du danger de la situation.

L’enquête du coroner ne cherche pas à déterminer les actes répréhensibles, mais examine plutôt les détails d’un décès pour déterminer sa cause et produire des recommandations sur la façon de prévenir des décès similaires à l’avenir. L’enquête de Rintoul doit durer jusqu’au 10 novembre.

