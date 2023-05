Un suspect dans la fusillade d’un policier à Romeoville pourrait faire face à une accusation de tentative de meurtre – Shaw Local

Un suspect dans la fusillade non mortelle d’un policier de 32 ans à Romeoville tôt jeudi matin a été accusé de vol à main armée pour un incident sans rapport avec lui, mais pourrait faire face à une accusation de tentative de meurtre suite à la fusillade de l’officier, a annoncé la police.

Samer Hernandez, 29 ans, qui était en liberté conditionnelle de prison, a été arrêté vers 5 h 45 jeudi à la suite d’une chasse à l’homme nocturne et d’un refuge local en place près de Sierra Trail et Summerfield Drive, selon un communiqué de presse du département de police de Romeoville.

La chasse à l’homme fait suite à un incident vers 00h15 lorsque des agents ont retrouvé un véhicule volé dans le Roméoville. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule, un suspect s’était enfui à pied, déclenchant une poursuite à pied et un échange de coups de feu près de l’intersection de Sierra Trail et Summerfield Drive, a indiqué la police.

Hernandez est le suspect dans la fusillade de l’officier de police de Romeoville Dominic Thielman, 32 ans, qui a commencé son travail avec le département en 2017, a déclaré le chef adjoint de la police de Romeoville, Brant Hromadka.

Samer Hernandez (Département des services correctionnels de l’Illinois)

Thielman est affecté à l’unité d’enquête du département en tant qu’officier tactique.

Thielman a été blessé par balle à l’épaule et a été transporté d’urgence au centre médical de l’université Loyola à Maywood, où il est répertorié dans un état stable, a déclaré Hromadka.

Jeudi soir, Hromadka a annoncé que Hernandez avait été accusé de vol à main armée suite à un incident de véhicule volé le 20 mai.

Les accusations de tentative de meurtre de Thielmann sont en attente de l’achèvement d’une enquête par un organisme extérieur chargé de l’application des lois, a déclaré Hromadka.

Hernandez a été emmené à la prison du comté de Will, où il restera enfermé sous caution de 5 millions de dollars.

« Le département de police de Romeoville tient à exprimer sa sincère gratitude à ceux qui ont manifesté leur soutien à l’agent Thielmann et à sa famille », a déclaré Hromadka.

Hernandez a été libéré sur parole de prison le 27 juin, selon le Département des services correctionnels de l’Illinois. Il a été admis en prison le 11 août 2021 pour purger une peine de deux ans pour usage illégal aggravé d’une arme à feu dans le comté de Cook.

Maricel Betz, qui vit près de l’intersection de Sierra Trail et de Summerfield Drive, a déclaré avoir entendu des coups de feu vers 12 h 15, puis avoir vu de nombreux véhicules d’escouade dans la région. Elle a dit qu’elle et sa famille n’avaient pas dormi et « ne savaient pas quoi faire ».

« Nous ne savions pas pourquoi il y avait autant de voitures d’escouade. C’était vraiment effrayant », a déclaré Betz.

«Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise. C’est un quartier familial. C’est un peu effrayant. — Marciel Betz, habitant de Roméoville

Des agents à l’intersection de Sierra Trail et de Summerfield Drive à Romeoville le jeudi 25 mai 2023. Un suspect a été appréhendé lors d’une fusillade qui a blessé un policier de Romeoville. (Félix Sarver)

Elle a dit avoir appris plus tard jeudi matin qu’un officier avait été abattu. Elle a dit qu’elle espérait que l’officier allait bien.

Joseph Duarte, qui vit sur Summerfield Drive, a déclaré avoir entendu environ six coups de feu vers minuit jeudi.

« Cela ressemblait à un feu d’artifice », a-t-il déclaré.