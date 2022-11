Un suspect dans la fusillade de masse de Walmart a laissé une «note de mort», selon la police américaine

Une fusillade de masse a eu lieu dans un Walmart en Virginie, aux États-Unis, mardi soir.

Il y a eu 610 fusillades aux États-Unis cette année.

Dans sa note de décès, Andre Bing s’est plaint que ses collègues l’avaient ostracisé et contrarié.

La police et le gouvernement local de Chesapeake, en Virginie, ont publié une note extraite du téléphone d’un employé de Walmart accusé du meurtre de six collègues lors d’une fusillade de masse plus tôt cette semaine.

L’attaque de mardi, qui a eu lieu après qu’un homme armé a ouvert le feu dans une discothèque LGBTQ du Colorado au cours du week-end, porte à 610 le nombre total de fusillades de masse aux États-Unis cette année, selon le groupe à but non lucratif Gun Violence Archive.

Dans une analyse médico-légale, les détectives de Chesapeake ont récupéré un document intitulé “note de mort” du téléphone du suspect Andre Bing, dans lequel l’homme de 31 ans se plaignait que ses collègues l’avaient ostracisé et contrarié.

“J’ai été harcelé par des idiots avec une faible intelligence et un manque de sagesse”, a écrit Bing, accusant ses collègues de se moquer de lui et de lui faire des “sourires diaboliques”.

Lorsqu’un collègue a tenté de “se débarrasser” de lui, Bing a déclaré qu’il “avait fustigé”. La note, publiée avec des noms expurgés vendredi, semble identifier certains employés que Bing a blâmés pour ses ennuis, ainsi qu’un autre qu’il souhaitait “épargner”.

“Je promets que les choses se sont mises en place comme si j’étais dirigé par Satan”, a écrit Bing. “Mon Dieu, pardonne-moi ce que je vais faire.”

La police de Chesapeake a également révélé le nom de la sixième victime de l’attaque, Fernando Chavez-Barron, 16 ans.

Lui, ainsi que Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins et Tyneka Johnson, ont été tués lorsque Bing, un superviseur de Walmart et chef d’équipe de nuit, est entré dans une salle de pause et a ouvert le feu sur ses collègues, ont annoncé les autorités.

Le tireur, qui travaillait chez Walmart depuis 2010, a ensuite retourné l’arme contre lui-même. Il est mort avant que la police n’arrive sur les lieux.

Six autres personnes ont été blessées lors de l’attaque, qui a eu lieu dans le magasin juste après 22h00 heure locale (03h00 GMT) mardi, avant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

Vendredi, la police de Chesapeake a également confirmé que Bing avait acheté l’arme du crime – une arme de poing de 9 mm – le matin avant l’attaque.