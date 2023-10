Un suspect dans la fusillade dans un centre commercial de Bangkok qui a tué 2 personnes a utilisé une fausse arme modifiée

BANGKOK — L’adolescent qui aurait abattu deux personnes et blessé cinq autres personnes dans un grand centre commercial du centre de la capitale thaïlandaise a utilisé une fausse arme de poing qui avait été modifiée pour tirer de vraies balles, a annoncé mercredi la police.

Le suspect a été arrêté moins d’une heure après les premiers coups de feu mardi après-midi au Siam Paragon Mall, l’une des destinations commerçantes les plus importantes et les plus huppées de Bangkok.

Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux et diffusée à la télévision montrait un adolescent aux cheveux longs détenu par la police. Les principaux médias thaïlandais ont rapporté qu’il avait 14 ans et qu’il était étudiant dans une école privée de premier plan. Torsak Sukvimol, chef de la police récemment nommé, a seulement confirmé qu’il était mineur et qu’il avait déjà été traité pour maladie mentale.

Le chef adjoint de la police nationale, Samran Nualma, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que l’arme utilisée était « un pistolet en plastique adapté pour être utilisé avec de vraies balles ». Il a été décrit de diverses manières comme étant initialement destiné à tirer des balles à blanc ou des BB.

Samran a déclaré que les autorités étudiaient la réglementation de ces articles. Les armes factices sont populaires parmi les passionnés militaires en Thaïlande et peuvent être achetées librement. L’octroi de licences pour les armes réelles est restreint et limité aux personnes de 20 ans ou plus. La peine pour possession illégale d’une arme à feu peut aller jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 20 000 bahts (538 dollars).

Le ministre du Tourisme et des Sports, Sudawan Wangsuppakitkosol, a confirmé lors de la conférence de presse qu’un citoyen chinois et un citoyen birman étaient décédés. Elle a déclaré que cinq personnes avaient été hospitalisées – une chinoise, une laotienne et trois thaïlandaises – et que plusieurs étaient dans un état critique.

« Nous devons restaurer la confiance. Nous discuterons avec la police nationale de la mise en place de mesures de sécurité dans les centres commerciaux et dans les communautés pour prévenir de tels incidents », a-t-elle déclaré.

Siam Paragon a installé des détecteurs de métaux à ses entrées lors des tensions politiques il y a plusieurs années, mais récemment, ils n’ont été surveillés que de manière occasionnelle. Mercredi, les agents de sécurité procédaient à des fouilles manuelles des sacs des clients aux entrées. À l’intérieur, des ouvriers réparaient la devanture d’un magasin de luxe qui aurait été endommagé par les coups de feu.

La Thaïlande compte sur son industrie touristique autrefois robuste pour une reprise économique complète après la pandémie de coronavirus. Cela est particulièrement encourageant pour les visiteurs chinois, qui, avant la pandémie, constituaient de loin le groupe national le plus important. Mais les médias sociaux chinois ont récemment été remplis d’avertissements concernant la sécurité en Thaïlande en raison de certains crimes très médiatisés et d’opérations frauduleuses.

La violence armée n’est pas rare en Thaïlande, même si les fusillades de masse sont rares.

L’incident s’est produit quelques jours avant que les Thaïlandais ne célèbrent l’anniversaire du plus grand massacre commis par un individu dans le pays, une attaque à l’arme à feu et au couteau dans une garderie rurale d’une province du nord-est qui a tué 36 personnes, pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, le 6 octobre. , 2022.

En 2020, un soldat mécontent a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être finalement tué par celles-ci.

La fusillade de mardi a incité les autorités à fermer temporairement l’accès à l’arrêt de train surélevé voisin de Siam Square, empêchant les navetteurs de sortir au point de transfert clé alors que l’heure de pointe du soir commençait et que d’intenses pluies tombaient sur la ville.

Bien que les lois sur les armes à feu en Thaïlande soient relativement restrictives, le pays possède l’un des taux de possession d’armes les plus élevés d’Asie, selon GunPolicy.org, un projet de recherche de l’Université australienne de Sydney.

Il y a environ 10 armes pour 100 habitants en Thaïlande, y compris celles détenues illégalement, contre moins d’une pour 100 en Malaisie voisine, selon le projet.