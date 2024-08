Un suspect arrêté pour suspicion de meurtre capital dans le meurtre d’un père et de son fils à Fort Worth

Le deuxième des deux hommes qui ont été abattus il y a neuf jours dans leur maison du nord de Fort Worth tenait une arme de poing lors de la rencontre avec leur tireur, mais aucune des deux victimes ne représentait une menace lorsqu’elles ont été visées, a conclu la police alors qu’elle demandait un mandat d’arrêt dans cette affaire.

La police de Fort Worth a arrêté Cameron Cummins, 31 ans, soupçonné de meurtre capital le 17 août. meurtres de Fermin Ramirez, 41 ans, et de son fils, Jacob Ramirez22.

Les deux victimes ont été blessées par balle à la poitrine. Le corps de Jacob Ramirez se trouvait dans l’allée lorsque la police est arrivée à la maison située dans le bloc 2400 de l’avenue Ross. Le corps de Fermin Ramirez gisait juste à l’intérieur de la maison.

Les Ramirez étaient allés dans un bar et étaient rentrés chez eux pour continuer à boire avec un groupe d’amis. Cummins était avec le groupe, mais ne connaissait pas les Ramirez auparavant.

Cummins et deux autres personnes dont les noms ont été censurés par la police dans la déclaration sous serment appuyant le mandat d’arrêt de Cummins ont flirté et parlé avec condescendance à une personne dont le nom a également été censuré par la police.

Beaucoup ont accepté que la soirée se termine et les Ramirez ont demandé à Cummins et à deux personnes qui l’accompagnaient de partir. Cummins et les autres ont refusé, selon la déclaration sous serment.

Les meurtres ont été enregistrés par des caméras de surveillance installées à l’extérieur de la maison, a écrit le détective Joey McAnally de l’unité des homicides dans sa déclaration. La vidéo est de bonne qualité, mais les images ont parfois été obscurcies par les conditions d’éclairage.

À 1 h 42 du matin, Jacob Ramirez s’est éloigné du groupe de personnes qui se trouvaient dans la cour avant et est entré dans la maison. Il est revenu après environ deux minutes, « et il semblait qu’il avait une arme de poing dans le dos », a écrit McAnally.

À 13h46, Fermin Ramirez a poussé son fils vers la porte d’entrée de la maison. L’arme de Jacob Ramirez était dans sa main, à ses côtés, pointée vers le sol, selon le compte-rendu de la police des enregistrements vidéo inclus dans la déclaration sous serment.

Fermin Ramirez est revenu vers le groupe avec ses mains vides en l’air et a semblé les supplier de partir.

Cummins a sorti un pistolet de sa taille et a commencé à tirer alors qu’il marchait vers un Fermin Ramirez non armé, selon la déclaration sous serment.

Jacob Ramirez a contourné l’avant d’une camionnette garée dans l’allée pour tenter d’échapper aux coups de feu. Cummins a poursuivi Jacob Ramirez autour de la camionnette et a continué à tirer sur lui, selon la déclaration sous serment.

Cummins a quitté les lieux en tant que passager dans un véhicule conduit par une personne qui se trouvait à la maison. Cummins a été déposé dans la rue, puis le conducteur est revenu et a parlé à la police.

Au moment où un juge du tribunal municipal de Fort Worth a signé le mandat d’arrêt mercredi, les détectives n’avaient pas interrogé Cummins.

Les Ramirez étaient des travailleurs acharnés avec un bon cœur, ont rappelé les gens lors d’une collecte de fonds samedi au parc marin.