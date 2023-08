Un suspect arrêté pour le meurtre d’une fillette texane de 11 ans dont le corps a été laissé sous son lit

PASADENA, Texas (AP) – Un homme soupçonné d’avoir agressé sexuellement et tué une fillette de 11 ans avant de cacher son corps sous son lit dans l’appartement familial de la banlieue de Houston a été arrêté, a annoncé samedi la police.

L’homme de 18 ans a été identifié comme une personne d’intérêt vendredi. Le département de police de Pasadena a déclaré samedi dans un communiqué que depuis lors, les enquêteurs ont pu obtenir des preuves supplémentaires le liant à la mort de Maria Gonzalez, et ils l’ont arrêté à Shreveport, en Louisiane.

La police a déclaré que le jeune de 18 ans sera accusé de meurtre qualifié et attend son extradition vers le Texas.

Selon KHOU-TV, le chef de la police de Pasadena, Josh Bruegger, a déclaré que les enquêteurs avaient interrogé et recueilli l’ADN du suspect le jour où le corps de Maria Gonzalez a été retrouvé, mais a déclaré qu’il n’était pas sur leur radar à l’époque.

La famille Gonzales a publié une déclaration remerciant la police de Pasadena et de Louisiane d’avoir arrêté le suspect.

« Puisse-t-il être chargé de tout le poids de la loi, pour ce qu’il a fait à ma fille », indique le communiqué.

La police a déclaré que Maria Gonzalez était seule à la maison samedi matin dernier lorsque quelqu’un a frappé à la porte. La jeune fille a envoyé un texto à son père, Carmelo Gonzalez, qui venait d’aller travailler. Il a dit à KHOU qu’il avait dit à sa fille de ne pas répondre à la porte. Maria Gonzalez a dit qu’elle ne le ferait pas et qu’elle resterait dans son lit. Mais elle n’a pas répondu à ses appels ultérieurs.

Alors Carmelo Gonzalez a demandé à son frère et à sa belle-sœur, qui vivent dans le même complexe d’appartements, de surveiller sa fille, a annoncé mardi la police. Ils ont trouvé la porte d’entrée déverrouillée et les choses déplacées lorsqu’ils sont entrés. Mais ils ne l’ont pas trouvée.

Lorsque Carmelo Gonzalez est rentré chez lui, il a fouillé l’appartement et a trouvé sa fille sous son lit, enveloppée dans un sac poubelle et placée dans un panier à linge. La police a déclaré que la jeune fille avait été étranglée à mort et agressée sexuellement.

The Associated Press