Un suspect arrêté pour des attaques mortelles au couteau à New York

Un suspect a été nommé lundi dans deux meurtres en plein air apparemment isolés et aléatoires à New York au plus fort de la saison des fêtes.

Roland Codrington, 35 ans, est accusé du meurtre de deux hommes qui ont été tués à mort lors de meurtres nocturnes à trois jours d’intervalle.

Il n’était pas immédiatement clair qui représenterait Codrington lors des premières comparutions devant le tribunal.

Lundi, James Essig, chef des détectives du département de police de New York, a déclaré aux journalistes que les rencontres qui avaient conduit aux meurtres présumés avaient été brèves et imprévues.

Les meurtres surviennent à un moment d’anxiété accrue face à la violence aléatoire dans la ville.

Le maire de New York, Eric Adams, a récemment annoncé des plans pour que les autorités interviennent de manière plus agressive pour aider les personnes qui ont besoin d’un traitement de santé mentale, notamment en forçant les personnes à quitter les rues et les métros.

Au début de cette année, Adams a déclaré qu’il ne se sentait pas en sécurité dans le métro, malgré le renforcement des patrouilles de police.

En avril, un homme a été accusé d’avoir blessé 10 personnes à Brooklyn lorsqu’il a déclenché des grenades fumigènes puis tiré au hasard dans un train. En mai, un homme de 48 ans a été tué par balle alors qu’il circulait entre Brooklyn et Manhattan.

Les crimes signalés dans les transports en commun en septembre étaient en fait en moyenne légèrement inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, bien que l’achalandage ait également diminué.

Lors de l’arrestation annoncée lundi, Essig a déclaré que le premier meurtre avait eu lieu à 1h du matin le 19 décembre, lorsque James Cunningham, 51 ans, qui venait de quitter un bar, marchait à plusieurs pâtés de maisons de Union Square lorsqu’il a été approché par Codrington, qui était accompagné de sa copine.

Après une dispute de 20 secondes qui a été filmée par une caméra de sécurité, Codrington a coupé Cunningham au cou avec un couteau puis l’a laissé mourir, a déclaré Essig.

À 23 h 30 le 22 décembre, Codrington est entré dans un bar du Lower East Side avec un pit-bull et une batte de baseball, a déclaré Essig. Codrington pensait qu’il avait été manqué de respect par les employés une semaine plus tôt. Il a agressé le barman et détruit des biens, a déclaré Essig.

Deux clients sont intervenus et ont été poignardés avec un grand couteau, entraînant des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a déclaré Essig.

Codrington est rentré chez lui, a déclaré Essig, puis a décidé de «se rafraîchir» en se promenant dans un parc. Là, il a rencontré le Dr Bruce Maurice Henry, 60 ans, et l’a poignardé à plusieurs reprises après un échange au cours duquel il est devenu furieux, a déclaré Essig. Le responsable a déclaré que Codrington avait quitté la région avec sa petite amie dans la Mercedes Benz d’Henry. Le corps d’Henry a été retrouvé à 2 h 15 le 23 décembre.

Essig a déclaré que trois “policiers aux yeux perçants” du haut de Manhattan ont repéré la voiture à 21h40 le 24 décembre et ont appréhendé Codrington sans résistance. Codrington, a déclaré Essig, a 12 arrestations antérieures, dont quatre agressions avec des armes. Essig a déclaré que la police enquêtait pour savoir si Codrington était responsable d’autres actes apparemment aléatoires.

Essig a déclaré que la petite amie de Codrington était impliquée dans l’enquête mais “n’a pas encore été inculpée”.

Il a dit qu’il ne pouvait pas expliquer ce que le médecin faisait dans le parc ou sur quoi portait la dispute, mais a ajouté : “Vous savez, quelle que soit la raison pour laquelle il était dans le parc à ce moment-là, il ne méritait pas ce qu’il a obtenu.”