Un suspect arrêté pour avoir poignardé dans un cours d’études sur le genre au Canada, selon la police

« Les enquêteurs pensent qu’il s’agissait d’un incident motivé par la haine lié à l’expression de genre et à l’identité de genre », indique le communiqué.

L’attaque « planifiée et ciblée » visait la communauté 2SLGBTQ+ dans son ensemble, a déclaré le chef de la police de Waterloo, Mark Crowell, lors d’une conférence de presse, en utilisant un acronyme qui comprend « 2S » ou « Two Spirit », un terme désignant une personne autochtone d’Amérique du Nord avec un troisième rôle sexuel.

Villalba-Aleman, qui n’était pas membre de la classe d’études de genre, a été arrêtée à Hagey Hall, le bâtiment où l’agression a eu lieu. La police a déclaré qu’il brandissait deux grands couteaux. Katy Fulfer, le professeur enseignant la classe, ainsi que deux étudiants âgés de 19 et 20 ans ont été agressés.

Certains des quelque 40 élèves de la classe ont lancé des objets et des chaises sur l’agresseur pour tenter de l’arrêter, a déclaré Crowell.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré jeudi Twitter qu’il a condamné « l’acte ignoble » et son motif « absolument ignoble ».

« C’est un autre rappel que nous ne pouvons jamais laisser la rhétorique misogyne et anti-2SLGBTQI + s’intensifier – parce que ces mots ont des conséquences réelles », a-t-il déclaré.

James WE Rush, le prévôt de l’Université de Waterloo, a déclaré dans un communiqué que l’école était «profondément attristée et scandalisée par cet acte horrible» et que le soutien était disponible pour tous les étudiants.