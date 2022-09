Un suspect arrêté en Pologne pour le meurtre d’un journaliste néerlandais

De Vries, l’un des journalistes les plus connus des Pays-Bas qui a également fait campagne pour résoudre les affaires froides, a été abattu à Amsterdam le 6 juillet de l’année dernière. Il est décédé neuf jours plus tard des suites de ses blessures à l’âge de 64 ans.

Les procureurs ont déclaré que l’homme polonais avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir aidé à préparer l’attaque et qu’il aurait vécu dans la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam au moment de la fusillade.

Deux hommes ont été arrêtés près de La Haye peu après que De Vries ait été abattu et sont jugés pour son meurtre. Les procureurs ont requis des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les deux. L’un d’eux est un ressortissant polonais, Kamil E., qui est le conducteur présumé de la fuite.

Un autre ressortissant polonais a été arrêté en juillet, soupçonné d’avoir instruit les deux hommes qui ont perpétré le coup. Deux autres suspects ont été arrêtés en Espagne et à Curaçao le même jour.

Avant sa fusillade, De Vries a agi en tant que conseiller et confident d’un témoin dans le procès du chef présumé et d’autres membres d’un gang criminel que la police a décrit comme une “machine à tuer huilée”. Le frère du témoin et son avocat ont tous deux été assassinés.