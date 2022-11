Un suspect arrêté dans une fusillade mortelle au domicile de Houston

AUSTIN, Texas (AP) – Un homme de 38 ans a été arrêté en lien avec une fusillade le jour de Thanksgiving dans une maison de la région de Houston qui a fait deux morts et deux blessés, selon le département de police de Houston.

Un homme soupçonné d’être l’ancien conjoint de l’une des victimes est entré dans la maison par la porte arrière alors que les familles terminaient le dîner jeudi et a tiré sur quatre personnes, a déclaré plus tôt vendredi le chef adjoint du département de police de Houston, Patricia Cantu. Le suspect a été interrogé et fait face à deux chefs de meurtre qualifié et à deux chefs de voies de fait graves, selon un communiqué publié vendredi par le département de police de Houston.

«Il y avait quatre autres personnes à l’intérieur de la maison. Dès qu’ils ont entendu les coups de feu, ils ont couru vers les chambres pour se mettre en sécurité », a déclaré Cantu. “Le suspect a tiré plusieurs balles et a même rechargé son arme sur les lieux.”

Une femme et un homme ont été déclarés morts. Un deuxième homme était dans un état critique et un garçon de 15 ans était dans un état stable dans un hôpital, a déclaré Cantu.

La police n’a pas identifié le suspect et des accusations formelles sont en instance, selon le communiqué de vendredi de la police de Houston.

The Associated Press