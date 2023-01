Un suspect arrêté dans les meurtres d’étudiants de l’Idaho, la police fournira une mise à jour – National

Global News diffusera en direct une conférence de presse dans l’Idaho fixée à 16 h HE vendredi concernant les meurtres.

Un suspect dans le meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho a été arrêté dans l’est de la Pennsylvanie, a annoncé vendredi un responsable de l’application des lois.

Les documents d’arrestation déposés par la police de l’État de Pennsylvanie auprès du tribunal du comté de Monroe ont déclaré que Bryan Christopher Kohberger, 28 ans, était détenu pour extradition dans le cadre d’une enquête sur un homicide criminel sur la base d’un mandat d’arrêt actif pour meurtre au premier degré émis par le département de police de Moscou et le bureau du procureur du comté de Latah.

Un responsable de l’application des lois a confirmé l’arrestation à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils ne pouvaient pas discuter publiquement des détails de l’enquête avant une annonce officielle prévue plus tard vendredi.

Les étudiants – Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin – ont été poignardés à mort dans une maison de location près du campus aux petites heures du matin du 13 novembre. Les meurtres ont d’abord mystifié les forces de l’ordre, les enquêteurs étant incapables de nommer un suspect. ou localiser une arme du crime pendant des semaines.

Mais l’affaire a éclaté après que les forces de l’ordre ont demandé au public de l’aider à retrouver une berline blanche vue près de la maison au moment des meurtres. Le département de police de Moscou a fait la demande le 7 décembre et, le lendemain, a dû diriger les pourboires vers un centre d’appels spécial du FBI, car il y en avait beaucoup.

Gonçalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington, étaient des membres du système grec de l’université et des amis proches. Mogen, Goncalves et Kernodle vivaient dans la maison de location de trois étages avec deux autres colocataires. Kernodle et Chapin sortaient ensemble et il visitait la maison ce soir-là.





Les autopsies ont montré que tous les quatre étaient probablement endormis lorsqu’ils ont été attaqués. Certains avaient des blessures défensives et chacun a été poignardé plusieurs fois. Il n’y avait aucun signe d’agression sexuelle, a déclaré la police.

Les morts au couteau ont secoué la petite ville de Moscou, dans l’Idaho, une communauté agricole d’environ 25 000 personnes _ dont environ 11 000 étudiants _ nichée dans les collines de la région de Palouse, dans le nord de l’Idaho.

L’affaire a également attiré des détectives en ligne qui ont spéculé sur les suspects potentiels et les motifs. Au début de l’enquête, la police a divulgué publiquement relativement peu de détails.

La crainte d’une attaque répétée a incité près de la moitié des étudiants de l’Université de l’Idaho à passer aux cours en ligne pour le reste du semestre, abandonnant les dortoirs et les appartements de la ville normalement bucolique pour la sécurité perçue de leurs villes natales. Les problèmes de sécurité ont également amené l’université à embaucher une entreprise de sécurité supplémentaire pour escorter les étudiants sur le campus et la police de l’État de l’Idaho a envoyé des soldats pour aider à patrouiller dans les rues de la ville.

Le comté de Monroe est situé dans l’est de la Pennsylvanie, dans les montagnes Pocono. Le siège du comté, Stroudsburg, est à environ 161 kilomètres au nord de Philadelphie.