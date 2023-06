Un suspect arrêté dans le meurtre d’un couple de la région de Boston célébrant son 50e anniversaire

BOSTON (AP) – Un suspect a été arrêté lundi dans les meurtres du week-end d’un mari et d’une femme de la région de Boston célébrant leur 50e anniversaire de mariage et de la mère de la femme âgée de 97 ans, ont annoncé les autorités.

La procureure du district de Middlesex, Marian Ryan, a déclaré que la police avait arrêté Christopher Ferguson et l’avait accusé d’avoir tué Gilda « Jill » D’Amore, 73 ans, après qu’une autopsie eut révélé que sa mort était un homicide. Ferguson a également été inculpé de deux chefs d’agression et coups et blessures avec une arme dangereuse causant des lésions corporelles graves et de cambriolage.

Des accusations supplémentaires étaient attendues dans la mort de Bruno D’Amore, 74 ans, et de sa belle-mère, Lucia Arpino, après la fin de ces autopsies. Ferguson devait comparaître devant le tribunal mardi ou mercredi. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Les victimes et le suspect vivent tous dans la banlieue de Newton à Boston, mais Ryan a déclaré qu’il semblait qu’il n’y avait aucun lien entre eux.

Les corps ont été retrouvés au domicile des victimes après que les D’Amores ne soient pas arrivés à l’église dimanche matin, a indiqué la police. Les enquêteurs ont trouvé des signes d’entrée forcée dans le sous-sol et Ryan a décrit une scène chaotique dans laquelle il y avait « des signes évidents de lutte ». Un presse-papier en cristal était couvert de sang et des meubles étaient cassés.

La grande rupture dans l’affaire est survenue lorsque les autorités ont pu faire correspondre une empreinte sanglante à celle de Ferguson, qui vivait dans le quartier, a-t-elle déclaré. Ils ont également collecté des taches de sang près des empreintes de pas et des empreintes digitales sanglantes sur les écrans et les fenêtres de la maison, a déclaré Ryan.

Les meurtres ont secoué Newton et l’église Our Lady Help of Christians, où les victimes adoraient. Un message aux paroissiens a déclaré que les trois « ont perdu la vie dans un acte de violence insensé ».

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons que la terrible tragédie qui s’est produite hier à Newton a frappé très près de chez nous … impactant notre communauté religieuse et notre propre famille », ont écrit Paul et Ginny Arpino, qui ont déclaré que les victimes étaient leur cousin et tante. .

L’enquête préliminaire a indiqué que les victimes étaient décédées des suites de coups de couteau et de traumatismes contondants, a déclaré Ryan.

« Deux des personnes célébraient un anniversaire de mariage en or », a déclaré Ryan. « Comme vous pouvez l’imaginer, ce serait tragique n’importe quel jour. Avoir de la famille réunie pour ce genre de fête la rend particulièrement tragique.

Il y a eu une tentative d’effraction à environ un demi-mile (800 mètres) du domicile des victimes tôt dimanche, mais on ne sait pas si les deux crimes étaient liés, a déclaré Ryan. Les résidents ont également été invités à vérifier leurs caméras de sonnette ou leurs systèmes de sécurité à domicile pour toute vidéo qui pourrait aider à l’enquête.

Dans leur lettre à la communauté ecclésiale, Paul et Ginny Arpino ont déclaré que « Bruno était connu pour sa grande voix et sa personnalité exubérante et en tant que » chef cuisinier « , il a fièrement retourné les hamburgers lors du pique-nique paroissial ».

Ils ont dit que sa femme avait pris le ministère d’embellir l’environnement de l’église.

« Sans une seule journée de formation liturgique, elle a simplement suivi son cœur, s’occupant des fleurs et décorant pour les saisons liturgiques », ont-ils écrit.

Ils ont dit que jusqu’à la pandémie, Lucia Arpino n’a jamais manqué la messe du matin.

« Lucia nous manquera particulièrement lors du prochain week-end Notre-Dame du Mont Carmel Festa alors qu’elle marchait fidèlement dans cette procession dans les rues de Nonantum jusque dans les années 90 », ont-ils écrit.

La nouvelle a secoué des voisins comme Jack Porter.

« C’est un quartier sûr. Vous n’avez pas de meurtres à Newton ou à Nonantum », le quartier fortement italo-américain où ils vivaient, a-t-il déclaré.

Le révérend Dan Riley de Our Lady Help of Christians a déclaré qu’ils étaient « des gens merveilleux, allant à l’église, gentils, hospitaliers, sel de la terre ».

Steve Leblanc, Associated Press