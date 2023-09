Un suspect arrêté dans le meurtre de Pava LaPere, PDG de Baltimore Tech

La chasse à l’homme contre un condamné accusé du meurtre d’un PDG du secteur technologique de Baltimore a pris fin, ont indiqué les autorités, même si la libération du suspect suite à une condamnation antérieure fait l’objet d’un examen plus approfondi.

Jason Dean Billingsley, 32 ans, de Baltimore, a été arrêté dans le Maryland sans incident vers 23 heures HE mercredi, ont annoncé les autorités.

Billingsley était recherché pour meurtre au premier degré, voies de fait, mise en danger par imprudence et autres accusations liées au décès de Pava LaPere, 26 ans, fondatrice d’EcoMap Technologies.

La police a retrouvé LaPere mort lundi avec des « blessures traumatiques contondantes » dans un immeuble de Baltimore, quelques heures après avoir été portée disparue, selon le commissaire de Baltimore, Richard Worley. Il n’y avait aucun signe d’entrée forcée et il n’est pas clair s’il y avait un lien antérieur entre lui et LaPere, a déclaré Worley. On pense qu’elle a été tuée vendredi, a-t-il déclaré.

« Je sais que cette arrestation ne ramènera pas Pava LaPere », a déclaré Worley aux journalistes lors d’un point de presse jeudi. « Mais j’espère qu’au moins nous pourrons donner un sentiment de fermeture à la ville de Baltimore, aux victimes de tous ses crimes et à toutes leurs familles. »

Billingsley était également recherché en lien avec une tentative de meurtre, un incendie criminel et un viol survenus le 19 septembre dans le pâté de maisons 800 de l’avenue Edmondson, a indiqué la police.

Dans cette affaire, la police, informée d’un incendie, avait découvert un homme et une femme souffrant de multiples blessures non révélées. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de la région dans un état critique, avait alors indiqué la police. Un enfant de 5 ans a également été retrouvé indemne à l’étage supérieur de la maison, a indiqué la police.

Billingsley travaillait dans le bâtiment et connaissait les victimes, qui étaient ciblées, selon Worley.

« Tout indique qu’il ne s’agissait pas d’un acte de violence aléatoire », a déclaré Worley.

Un mandat d’arrêt a été émis contre lui dans cette affaire « en quelques heures » et les autorités surveillaient et traquaient activement Billingsley pour l’appréhender lorsqu’elles ont annoncé mardi qu’il était également suspect dans le meurtre de LaPere, a déclaré Worley.

« Nous savions très tôt que le risque était, lorsque nous l’avons rendu public, que le suspect entre dans la clandestinité, et c’est exactement ce qu’il a fait », a déclaré Worley.

Ils se trouvaient à moins de 300 pieds de lui lors de la conférence de presse lorsque les appareils suivis par les autorités ont été déconnectés, a-t-il déclaré.

Au cours de la perquisition, Worley a averti que le suspect serait « armé et dangereux ».

« Cet individu tuera et violera; il fera tout ce qu’il peut pour causer du mal », a déclaré Worley.

Les détectives examinent tous les cas depuis octobre 2022 « afin de déterminer tout autre lien », a déclaré la police de Baltimore dans un communiqué. déclaration.

Billingsley avait déjà été reconnu coupable d’une infraction sexuelle en 2015 et libéré en octobre 2022, selon les dossiers en ligne du ministère de la Sécurité publique et des Services correctionnels du Maryland. Billingsley est un délinquant sexuel enregistré dans l’État. base de données.

Il a été condamné à 30 ans de prison, dont 14 ans avec sursis en raison de crédits de bon temps – également connus sous le nom de crédits de diminution – accordés pour bonne conduite et éducation en vertu d’une loi du Maryland. Un délai supplémentaire serait probablement soustrait pour tout temps purgé entre l’arrestation et la condamnation et les jours de congé chaque mois, selon Brian Buckmire, collaborateur juridique d’ABC News.

Ce type de libération nécessiterait généralement une surveillance obligatoire, y compris une « surveillance intensive », a déclaré à ABC News David Jaros, directeur du Centre pour la réforme de la justice pénale à l’Université de Baltimore.

Billingsley était en liberté conditionnelle et probatoire et s’était auparavant conformé à l’unité du registre des délinquants sexuels, ont indiqué des responsables.

Interrogé sur la libération de Billingsley grâce à des crédits de bon temps, le maire Brandon Scott a déclaré jeudi aux journalistes que chaque cas est différent, mais lorsque vous examinez les faits du cas du suspect en 2015, « vous conviendrez qu’il n’aurait pas dû être dehors dans le des rues. »

Le procureur de l’État de la ville de Baltimore, Ivan Bates, a déclaré aux journalistes qu’il ne connaissait pas tous les détails de l’affaire précédente, mais qu’il considérait l’accord de plaidoyer et la libération de Billingsley comme « un échec plus ou moins systémique ».

« Le recul, comme on dit, est toujours de 20/20 », a déclaré Bates. « En fin de compte, je pense que le procureur qui a traité l’affaire dirait que nous avons eu un individu dangereux hors de la rue pendant quelques années, oui. Mais nous devons aussi maintenant examiner le système qui permet de diminuer crédits d’un individu ayant ce parcours ainsi que ces accusations.

La famille de LaPere a publié mercredi une déclaration réfléchissant à sa vie, sa compassion et son éthique de travail.

« Nous avons perdu une fille, une sœur et une amie profondément aimées qui pouvaient nous comprendre comme aucun autre être humain ne le pourrait. Pava avait un point de vue unique sur nos vies et une intelligence pour comprendre que chaque être humain est unique et irremplaçable. » ont-ils déclaré dans le communiqué. « Dans les moments les plus sombres de la vie, les conseils et la réflexion de Pava nous ont tous donné une perspective et la volonté de persévérer malgré les obstacles. »

La famille a également fait remarquer que LaPere « aimait Baltimore, ses habitants, son potentiel, son art, son histoire et son architecture ».

« Il n’y avait pas de plus grand ambassadeur pour tout ce qui est formidable dans la ville », ont-ils déclaré.

EcoMap Technologies, une société basée à Baltimore, a déclaré que LaPere était une « force visionnaire » derrière la startup ainsi qu’un « leader profondément compatissant et dévoué ».

« Les circonstances entourant la mort de Pava sont profondément pénibles, et nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches pendant cette période incroyablement dévastatrice », a déclaré mardi la société dans un communiqué.

