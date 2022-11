Un suspect arrêté dans l’attentat meurtrier d’Istanbul, selon le ministre

ANKARA, Turquie (AP) – La police a arrêté un suspect soupçonné d’avoir posé la bombe qui a explosé sur une avenue piétonne animée d’Istanbul, a déclaré lundi le ministre turc de l’Intérieur, ajoutant que les premières conclusions indiquent que des militants kurdes étaient responsables de l’attaque meurtrière. .

Six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées dans l’explosion de dimanche sur l’avenue Istiklal, une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants qui mène à l’emblématique place Taksim.

“Il y a peu de temps, la personne qui a laissé la bombe a été arrêtée par nos équipes du département de police d’Istanbul”, a déclaré l’agence Anadolu citant le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu. Il n’a pas identifié le suspect mais a déclaré que 21 autres personnes avaient également été arrêtées pour interrogatoire.

Le ministre a déclaré que les preuves obtenues indiquaient le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et son prolongement syrien, le PYD.

The Associated Press