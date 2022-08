Un suspect arrêté dans l’attaque d’un jardin d’enfants en Chine qui a tué 3 personnes

BEIJING – La police du sud de la Chine a arrêté un homme de 47 ans soupçonné d’une attaque qui a tué trois personnes et en a blessé six autres dans un jardin d’enfants de la province du Jiangxi.

Une centaine d’enfants et d’adultes ont été tués et des centaines blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de “loup solitaire” dont le motif n’était pas clair. Les assaillants, pour la plupart des hommes, ont été tués, ont mis fin à leurs jours ou ont été jugés et exécutés.