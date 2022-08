Un suspect arrêté dans l’attaque d’un jardin d’enfants en Chine qui a tué 3 personnes

BEIJING (AP) – La police du sud de la Chine a arrêté un homme de 47 ans soupçonné d’une attaque qui a tué trois personnes et en a blessé six autres dans un jardin d’enfants de la province du Jiangxi.

Liu Xiaohui a été arrêté mercredi à 22h50, environ 12 heures après l’attaque du matin, a indiqué la police du comté d’Anfu dans un communiqué. Il avait fui et s’était caché, selon le communiqué.

La police n’a fourni aucune information sur l’identité et l’âge des victimes.

Le journal chinois Global Times a rapporté qu’au moins une victime était un enfant et que l’agresseur aurait été armé d’un couteau.

La Chine a amélioré la sécurité dans les écoles à la suite d’une série d’attaques meurtrières ces dernières années attribuées en grande partie à des personnes rancunières contre la société ou souffrant de maladies mentales.

La Chine n’autorise pas la possession d’armes à feu par des particuliers, de sorte que la plupart de ces attaques sont menées avec des couteaux, des explosifs artisanaux ou des bombes à essence.

Une centaine d’enfants et d’adultes ont été tués et des centaines blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de “loup solitaire” dont le motif n’était pas clair. Les assaillants, pour la plupart des hommes, ont été tués, ont mis fin à leurs jours ou ont été jugés et exécutés.

Les actes de violence contre la jeunesse chinoise résonnent particulièrement fortement en raison du faible taux de natalité chronique du pays, en partie dû à des décennies de politiques de contrôle de la population.

The Associated Press