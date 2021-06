Un suspect arrêté après qu’une voiture se soit enfoncée dans la foule lors d’une manifestation contre Winston Smith, hospitalisant 3 personnes dont 1 personne dans un état critique

Au moins trois personnes ont été hospitalisées après qu’une voiture a percuté une foule de personnes qui protestaient contre la mort par balle de Winston Smith.

Les policiers ont déclaré que le suspect avait été arrêté à la suite de l’incident de Minneapolis.

Trois personnes ont été hospitalisées à la suite de l’incident de Minneapolis Crédit : Twitter

Des témoins sur les réseaux sociaux ont déclaré que « quelqu’un a été touché et ne bougeait pas » alors que les flics arrivaient sur les lieux avec des tenues anti-émeute.

Le suspect a été arrêté et trois personnes ont été hospitalisées.

La police de Minneapolis a déclaré qu’une personne était dans un état « très critique ».

Cela survient quelques jours seulement après que Minneapolis a été engloutie par les flammes après que des flics ont abattu Winston Boogie Smith Jr.

Winston Boogie Smith Jr a été abattu par des flics plus tôt ce mois-ci Crédit : Facebook

Les manifestants sont descendus dans les rues de Minneapolis et 27 ont été arrêtés par la police.

L’homme de 32 ans était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt pour possession d’une arme à feu par un criminel.

Les maréchaux américains l’ont surpris à l’extérieur d’un parking alors qu’il était assis dans une voiture à l’arrêt sur une rampe de stationnement de Lake Street entre les avenues Fremont et Hennepin, a rapporté WCCO.

Les flics ont déclaré que Smith avait refusé de se rendre et « avait produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet ».

Les agents ont tenté des mesures de sauvetage, mais Smith a été déclaré mort sur les lieux.

Des députés du comté de Hennepin étaient également impliqués, bien qu’on ne sache pas à quel titre. On ignore actuellement qui a tiré le coup de feu qui a tué Smith.

Les officiers impliqués dans la fusillade ont été mis en congé administratif, a rapporté DailyMail.

Des manifestants se sont rassemblés sur George Floyd Square pour protester contre la mort de Winston Boogie Smith Crédit : AP

Minneapolis est à cran depuis la mort de George Floyd l’année dernière Crédit : AP

Le département de police de Minneapolis a déclaré qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’incident.

La famille et les amis ont décrit Smith comme un père de trois enfants qui était souvent harcelé par la police.

Minneapolis est à cran depuis la mort de George Floyd il y a un peu plus d’un an et la fusillade mortelle de Daunte Wright par un officier en avril.

La ville a été comparée à une zone de guerre où la violence armée devient incontrôlable.

Plusieurs enfants ont été tués ces dernières semaines.

Trinity Ottoson-Smith, neuf ans, a été prise entre des tirs croisés de voyous armés d’armes alors qu’elle jouait dans l’arrière-cour de son quartier de Minneapolis le 15 mai.

Et Aniya Allen, six ans, a reçu une balle dans la tête le 17 mai alors qu’elle mangeait du McDonald’s dans la voiture de sa mère.