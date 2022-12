Un suspect arrêté 34 ans après un attentat à la bombe

Abu Agila Mohammad Masud aurait été enlevé à son domicile de Tripoli le mois dernier

Un Libyen, accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a tué 270 personnes lors de l’attentat terroriste le plus meurtrier sur le sol britannique, a été placé en garde à vue par le ministère américain de la Justice, a confirmé dimanche un porte-parole. Abu Agila Mohammad Masud sera jugé par le tribunal de district américain du district de Columbia.

La bombe prétendument fabriquée par Masud a tué 259 passagers et membres d’équipage à bord du vol Pan Am 103 et 11 autres au sol alors qu’elle détruisait l’avion survolant Lockerbie, en Écosse, en 1988.

Alors que les responsables américains ont refusé de donner des détails sur la façon dont Masud s’est retrouvé sous leur garde à vue, le mois dernier, il a été signalé qu’il avait été enlevé par des hommes armés de sa résidence à Tripoli.

Masud n’a été inculpé de complot terroriste qu’en 2020, date à laquelle les États-Unis ont demandé son extradition sur la base d’un aveu qu’il aurait fait aux autorités libyennes lors de son arrestation à la suite de l’effondrement du gouvernement de Mouammar Kadhafi en Libye en 2012. Selon aux responsables américains, Masud a avoué avoir construit la bombe et travaillé avec deux complices pour mener l’attaque, opérant sous les instructions des services de renseignement libyens.

La poursuite de Masud n’a commencé qu’après la mort du suspect précédent, l’officier des renseignements libyens Abdelbaset Ali al-Megrahi, qui a été libéré d’une peine de prison à perpétuité pour des raisons humanitaires en raison d’un cancer en phase terminale en 2009 et est décédé trois ans plus tard.

Reconnu coupable de l’attentat de Lockerbie en 2000, al-Megrahi a maintenu son innocence jusqu’au bout, soutenu par des militants des droits de l’homme comme Nelson Mandela et même le père d’un des passagers du vol condamné.

Un autre officier du renseignement libyen accusé d’avoir participé à l’attentat, Lamen Khalifa Fhimah, a été acquitté. Masud sera le seul des trois accusés de l’attaque à être jugé par un tribunal américain.

Le suspect avait déjà été condamné à 10 ans de prison en Libye pour avoir construit une bombe qui a été utilisée dans un autre attentat.