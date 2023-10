Un suspect accusé de meurtre lors de l’attaque au couteau d’un activiste à New York

NEW YORK — Le Police de New York dit Brian Dowling, un homme de Brooklyn âgé de 18 ans, a été accusé de meurtre dans le assassinat à l’arme blanche du militant politique Ryan Carson.

Dowling a comparu devant un juge jeudi soir, accusé de meurtre au deuxième degré. Le juge a refusé la libération sous caution.

Seul CBS New York était sur les lieux lorsque Dowling a été arrêté jeudi vers 10 heures du matin au domicile de sa famille à Brooklyn.

« Nous l’avons certainement déjà vu auparavant, et il avait l’air d’un enfant très calme, juste mentalement paranoïaque », a déclaré sa voisine Gloria Reyes.

La police a interrogé Dowling au 81e commissariat, avant qu’il ne soit accusé de meurtre et de possession criminelle d’une arme.

Les procureurs affirment que deux personnes ont identifié Dowling à partir de la vidéo de surveillance et que la police a récupéré le sweat-shirt et le couteau de l’agresseur. Ils ont également déclaré que la petite amie de la victime n’avait pas choisi Dowling parmi une série de photos qui lui avaient été montrées.

Dowling a pleuré doucement alors qu’il sortait du 81e arrondissement pour être transféré au tribunal. C’est sa première arrestation.

« Pas une vie n’a été perdue, deux vies ont été perdues. Un jeune de 18 ans qui sera désormais en prison… pour le reste de sa vie, et un jeune de 31 ans [sic] qui a fait de son mieux pour maintenir cette communauté à flot. Tout le monde est perdant », a déclaré Reyes.

Les parents de Dowling étaient présents dans la salle d’audience pour sa mise en accusation. Il les regardait fréquemment et, alors qu’il était remis en garde à vue, ils lui dirent au revoir et envoyèrent un baiser à leur fils.

Dowling doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine.

Une vidéo de surveillance montre une personne d’intérêt

Carson et sa petite amie a été vue sur une vidéo de surveillance vers 4 heures du matin lundi, assis à un arrêt de bus sur le boulevard Malcolm X à Bedford-Stuyvesant.

La police a déclaré qu’un homme était passé à côté d’eux, sans aucune interaction. Quelques instants plus tard, alors que le couple commençait à marcher, l’homme a renversé plusieurs cyclomoteurs sur le trottoir, puis s’est tourné vers Carson et lui a dit : « Qu’est-ce que tu regardes ?

« M. Carson commence immédiatement à tenter de désamorcer la situation », a déclaré le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny, lors d’un point de presse précédent.

En savoir plus: Ryan Carson poignardant la mort : une vidéo de surveillance montre une personne d’intérêt recherchée par la police

C’est à ce moment-là que le suspect a sorti un couteau et l’a frappé, a indiqué la police. On voit Carson trébucher et tomber au sol, et l’attaquant le poignarde à trois reprises, lui transperçant le cœur.

« Alors que M. Carson était mourant sur le trottoir, l’homme avec le couteau lui a donné un coup de pied dans la poitrine, a menacé de poignarder sa compagne et lui a craché au visage », a déclaré Kenny.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le suspect connaissait Carson ou sa petite amie.

On voit plus tard la sœur du suspect venir s’excuser. Cela s’est produit à quelques pas du domicile de Dowling, où la police a déclaré avoir récupéré une arme et des vêtements possibles.

Carson se souvient comme un défenseur de la communauté

Carson était connu pour son militantisme contre les surdoses d’opioïdes. Au cours de la dernière décennie, il a travaillé au sein du New York Public Interest Research Group, où il s’est récemment occupé du recyclage et des déchets solides. Auparavant, Carson avait plaidé en faveur de centres d’injection sécurisés.

« Il était partout, essayant de prévenir la drogue, essayant juste de maintenir la communauté à flot », a déclaré Gloria Reyes, une résidente de Bed-Stuy, qui connaissait Carson.

En savoir plus: Ryan Carson, défenseur de la justice sociale, poignardé à mort à Bed-Stuy, Brooklyn

Les hommages affluent aux chandelles et par courrier. Le maire Eric Adams a écrit Carson « a transformé sa passion en but », et Le sénateur Chuck Schumer l’a décrit comme « un talent émergent et un activiste extraordinaire ».

« Chaque fois que vous travaillez avec Ryan sur un problème, en tant que collègue, vous devenez rapidement un ami parce que c’était un gars tellement chaleureux, attachant et amusant », a déclaré Judith Enck, présidente de Beyond Plastics.

Les proches ont également organisé une veillée sur les lieux lundi soir, à quelques pas de la maison qu’il partageait avec ses colocataires.

Restez avec CBS New York pour plus de détails sur cette histoire en développement.

