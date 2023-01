Un suspect accusé de meurtre dans l’assassinat du Japonais Abe

TOKYO (AP) – Les procureurs japonais ont officiellement inculpé de meurtre le suspect de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, l’envoyant en procès, a annoncé vendredi un tribunal.

Tetsuya Yamagami a été arrêté immédiatement après avoir prétendument tiré sur Abe avec une arme artisanale alors que l’ancien dirigeant prononçait un discours de campagne en juillet devant une gare de Nara, dans l’ouest du Japon. Il a ensuite subi une évaluation mentale de près de six mois, qui, selon les procureurs, a montré qu’il était apte à subir son procès.

Yamagami a également été accusé d’avoir enfreint une loi sur le contrôle des armes à feu, selon le tribunal de district de Nara.

La police a déclaré que Yamagami leur avait dit qu’il avait tué Abe, l’un des politiciens les plus influents et les plus controversés du Japon, en raison des liens apparents d’Abe avec un groupe religieux qu’il détestait. Dans ses déclarations et dans les publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées, Yamagami a déclaré qu’il avait développé une rancune parce que sa mère avait fait des dons massifs à l’Église de l’Unification qui ont mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

L’un de ses avocats, Masaaki Furukawa, a déclaré jeudi à l’Associated Press que Yamagami devra assumer la responsabilité des graves conséquences de ses actes présumés et que ses avocats de la défense feront de leur mieux pour réduire sa peine.

La loi japonaise autorise la peine capitale pour meurtre, mais les experts disent que la peine de mort est généralement prononcée pour plusieurs meurtres et Yamagami pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Aucune date n’est fixée pour son procès, qui devrait avoir un panel de jurés civils en plus des juges du siège habituels – comme dans les affaires de meurtre et d’autres procès criminels graves au Japon. En raison de la complexité de l’affaire, il faudrait des mois avant le début de son procès, a déclaré Furukawa.

La police envisagerait également d’ajouter plusieurs allégations, notamment la fabrication d’armes, la violation de la loi sur le contrôle des explosifs et l’endommagement de bâtiments.

Certains Japonais ont exprimé leur sympathie pour Yamagami, en particulier ceux qui ont également souffert en tant qu’enfants d’adeptes de l’Église de l’Unification basée en Corée du Sud, qui est connue pour faire pression sur les adhérents pour qu’ils fassent de gros dons et est considérée comme une secte au Japon.

Des milliers de personnes ont signé une pétition demandant la clémence pour Yamagami, et d’autres ont envoyé des colis de soins à ses proches ou au centre de détention.

L’enquête sur l’affaire a conduit à des révélations d’années de liens étroits entre le Parti libéral démocrate au pouvoir d’Abe et l’église depuis que le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi, a aidé l’église à s’enraciner au Japon dans les années 1960 sur des intérêts communs dans les domaines conservateur et anti -causes communistes.

La popularité de l’actuel Premier ministre Fumio Kishida a plongé dans sa gestion de la controverse sur l’église et pour avoir insisté pour organiser des funérailles d’État rares et controversées pour Abe.

Pour supprimer les ministres ayant des liens avec l’église, Kishida a remanié son cabinet en août, mais une publication ultérieure de l’enquête du parti en septembre a montré des liens avec l’église parmi près de la moitié de ses 400 législateurs nationaux.

Kishida, qui a déclaré n’avoir aucune relation avec l’église, a promis que les législateurs de son parti couperaient les liens avec le groupe, et son gouvernement a ouvert une enquête qui pourrait éventuellement révoquer le statut religieux de l’église.

Le gouvernement a également adopté une loi visant à aider les victimes des pratiques de collecte de fonds de l’église, bien que les experts disent que la mesure est insuffisante.

Mari Yamaguchi, Associated Press