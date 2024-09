Un suspect accusé de meurtre dans la fusillade mortelle d’un adjoint à Houston

HOUSTON — Un suspect a été accusé de meurtre dans le fusillade mortelle d’un gendarme adjoint du Texas qui s’était arrêté à une intersection de Houston alors qu’il se rendait au travail, ont indiqué les autorités jeudi.

L’annonce de l’inculpation pour meurtre est intervenue le jour même où le député, Maher Husseini, a été commémoré lors de ses funérailles comme un Américain d’origine palestinienne qui se souciait profondément de sa famille, de sa foi islamique et de sa communauté.

« C’était un serviteur de la communauté qui s’efforçait de rendre le monde meilleur et plus sûr. La sûreté, la sécurité et le bien-être de la communauté se sont manifestés dans son service communautaire », a déclaré Abdurahman Hejazi, érudit religieux de la mosquée Masjid Al-Salam dans la banlieue de Houston, lors de la cérémonie funèbre de Husseini.

Athir Murady a été accusé d’un chef de meurtre dans le meurtre de Husseini mardi, a déclaré Joe Stinebaker, porte-parole du bureau du procureur du comté de Harris.

Selon les autorités, Murady est sorti de son véhicule, s’est dirigé vers le SUV de Husseini et a tiré à plusieurs reprises. Le décès de l’adjoint a été prononcé dans un hôpital de Houston.

La police enquête toujours sur le mobile de la fusillade.

Selon les autorités, Husseini n’était pas en uniforme lorsqu’il a été abattu et conduisait son véhicule personnel. Husseini travaillait comme agent de police du comté de Harris depuis 2021.

Murady, 40 ans, était détenu jeudi à la prison du comté voisin de Galveston, après avoir mené les autorités dans une poursuite qui s’est terminée dans les eaux de la côte du golfe du Texas, à environ 100 kilomètres de l’ouest de Houston, où la fusillade a eu lieu.

Les autorités ont déclaré que le sergent Nick Yeley, adjoint au maréchal de la ville de Galveston, avait repéré le véhicule de Murady à Galveston quelques heures après la fusillade.

« Je pense que c’était juste le destin que je me trouve au bon endroit au bon moment, et j’utilisais les compétences que j’ai acquises au cours de ma carrière dans les forces de l’ordre », a déclaré Yeley, selon un communiqué de presse du département de police de Galveston.

Murady a ensuite entraîné les autorités dans une courte course-poursuite avant de conduire sa voiture dans la baie de Galveston. Il est sorti de son véhicule et a tenté d’échapper à la nage par les policiers, qui l’ont tiré à bord d’un bateau de police.

Murady est actuellement détenu sans caution dans le comté de Galveston, accusé d’avoir esquivé son arrestation. Il devait être renvoyé à Houston, mais les autorités n’ont pas pu dire immédiatement quand cela se produirait.

Les registres judiciaires et pénitentiaires ne mentionnent pas d’avocat qui pourrait parler au nom de Murady.

Les procureurs du comté de Harris ont déposé une requête demandant à un juge de fixer la caution de Murady à 5 millions de dollars.

« Mahir était Américain par choix et fier d’être un Palestinien-Américain », a déclaré Hejazi lors des funérailles de Husseini, auxquelles ont assisté des officiers de diverses agences chargées de l’application de la loi et plusieurs responsables locaux. « Il aimait les libertés dont nous jouissons ici en Amérique et souhaitait que ces libertés soient reconnues partout dans le monde. »

