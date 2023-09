Un suspect accusé d’avoir poignardé le quartier chinois de Vancouver

L’homme qui aurait poignardé trois inconnus dimanche dans le quartier chinois de Vancouver a été identifié et inculpé – et les archives judiciaires montrent qu’il a été interné dans un établissement psychiatrique après avoir été déclaré non pénalement responsable du meurtre de sa fille adolescente il y a 15 ans.

Blair Evan Donnelly, 64 ans, a été accusé lundi de trois chefs de voies de fait graves, selon une mise à jour du service de police de Vancouver.

Donnelly a été arrêté peu de temps après l’attaque au couteau au hasard survenue dimanche soir lors d’un festival qui a attiré des milliers de personnes dans le quartier historique.

Lors d’une conférence de presse lundi matin, le chef de la police du VPD. Adam Palmer a déclaré que le suspect bénéficiait à l’époque d’un laissez-passer d’une journée d’un établissement psychiatrique médico-légal.

Des documents judiciaires montrent que Donnelly a été déclaré non criminellement responsable du meurtre au deuxième degré de sa fille de 16 ans en 2008. L’adolescent a été mortellement poignardé en 2006 à Kitimat, et le juge qui a rendu la décision dans l’affaire criminelle a décrit les circonstances. comme « tragique et inquiétant ».

Donnelly travaille à l’hôpital psychiatrique médico-légal, également connu sous le nom de Colony Farm, à Coquitlam depuis 15 ans. En avril 2023, la commission d’examen a modifié les conditions de sa détention pour lui permettre de quitter la propriété avec autorisation préalable.

« À la discrétion du directeur, il peut avoir un accès accompagné ou non à la communauté en fonction de son état mental, compte tenu du risque que l’accusé fait alors courir à lui-même ou à autrui », indique la décision de la commission.