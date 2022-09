MEMPHIS, Tennessee (AP) – Un homme du Tennessee accusé d’avoir tué quatre personnes et d’en avoir blessé trois autres lors d’une fusillade en direct qui a paralysé Memphis et conduit à une chasse à l’homme dans toute la ville s’est vu accorder un défenseur public lors de sa comparution devant le tribunal vendredi matin et restera emprisonné sur une accusation de meurtre au premier degré.

Ezekiel Kelly, 19 ans, a déclaré à un juge qu’il ne pouvait pas se permettre un avocat pour les accusations de l’attaque de mercredi qui a semé la panique et la peur dans toute la ville.

Des frais supplémentaires sont à prévoir. Le procureur de district Steve Mulroy a déclaré devant le tribunal que la caution n’était pas justifiée en raison de la nature violente des crimes présumés.

Le déchaînement de plusieurs heures a amené la police à avertir les résidents de s’abriter sur place, à verrouiller un stade de baseball et des campus universitaires et à suspendre les services de bus publics alors que les résidents effrayés se demandaient où l’homme pourrait frapper ensuite. Kelly a été arrêtée mercredi soir après avoir accidenté une voiture volée alors qu’elle fuyait la police.

La violence s’est déroulée quelques mois seulement après la libération anticipée de Kelly d’une peine de trois ans de prison pour une paire de fusillades en 2020.

L’effusion de sang s’est déroulée alors que la ville était encore sous le choc du meurtre brutal de la joggeuse Eliza Fletcher qui avait été enlevée lors de sa course matinale moins d’une semaine plus tôt.

“Cela a été une semaine horrible pour la ville de Memphis”, a déclaré le directeur de la police Cerelyn “CJ” Davis.

Les autorités n’ont fourni aucune explication jeudi sur un motif possible. Ils n’ont pas non plus dit comment Kelly avait réussi à obtenir l’arme ou les armes utilisées dans les attentats.

Memphis a également été secouée par d’autres meurtres très médiatisés ces dernières semaines, notamment la fusillade d’un pasteur lors d’un détournement de voiture en plein jour dans son allée et la fusillade d’un militant lors d’une dispute pour de l’argent.

Le maire Jim Strickland a déclaré aux journalistes jeudi qu’il était indigné que Kelly ait été libérée de prison en mars après avoir plaidé coupable l’année dernière à des accusations de voies de fait graves.

“Ce n’est pas une façon pour nous de vivre, et ce n’est pas acceptable”, a déclaré Strickland, qui a ensuite martelé le podium en exigeant des comptes. Il a ajouté: “Si M. Kelly purgeait l’intégralité de sa peine de trois ans, il serait toujours en prison aujourd’hui et quatre de nos concitoyens seraient toujours en vie.”

En février 2020, Kelly, alors âgée de 17 ans, a été inculpée en tant qu’adulte de tentative de meurtre au premier degré et d’autres crimes dans deux fusillades commises à quelques heures d’intervalle. Les deux victimes ont survécu mais n’ont pas coopéré avec les procureurs, selon les archives judiciaires, et Kelly a plaidé coupable à des accusations réduites de voies de fait graves en avril 2021.

Kelly a été condamné à trois ans de prison, mais a été libéré en mars après avoir purgé un peu plus de deux ans derrière les barreaux, y compris le crédit qu’il a reçu pour le temps qu’il a passé en prison avant son plaidoyer.

Des mois avant sa libération, Kelly s’est vu refuser la libération conditionnelle en septembre 2021. Il a déclaré à la Commission des libérations conditionnelles du Tennessee qu’il avait un «problème de gestion de la colère», selon un enregistrement de son audience de libération conditionnelle, et qu’il prenait des médicaments pour aider à faire des cauchemars.

Adrian Sainz, Associated Press