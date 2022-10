Un suspect à Las Vegas poignardé a sollicité du travail 2 jours avant

LAS VEGAS (AP) – Le suspect dans un saccage au couteau sur le Strip de Las Vegas qui a fait deux morts et six blessés était à Los Angeles sollicitant l’emploi d’étrangers deux jours avant l’attaque, selon une chaîne de télévision californienne.

Dans une vidéo prise mardi par le photographe Jorge Lopez pour la station sœur Telemundo 52 de la NBCLA, un homme qui s’est identifié comme Yoni Barrios s’est approché de Lopez devant l’hôtel de ville de Los Angeles et a demandé de l’aide, affirmant qu’il avait perdu sa maison et tout ce qu’il avait.

“Il n’arrêtait pas de me dire:” Je veux juste une opportunité, je veux juste repartir de zéro “”, a déclaré Lopez, qui était au centre-ville de Los Angeles en mission à l’époque.

La chaîne de télévision a déclaré que Lopez n’avait pas réalisé l’importance de la vidéo jusqu’à l’arrestation de Barrios jeudi à Las Vegas.

Le déchaînement a commencé lorsque Barrios aurait attaqué un groupe de quatre artistes de showgirl à l’extérieur d’un casino avec un couteau de 12 pouces, a indiqué la police.

Barrios avait approché les femmes pour une photo sur un pont piétonnier, mais une showgirl a dit à la police qu’elle n’était pas à l’aise avec sa proposition et a reculé.

Des témoins ont déclaré que Barrios avait chargé la femme et l’avait poignardée dans le dos alors qu’elle fuyait. Le suspect aurait ensuite poignardé une autre femme avant de courir dans le Strip et de rechercher des groupes de personnes afin de pouvoir “laisser sortir la colère”, a déclaré la police.

Barrios pensait que les showgirls se moquaient de lui et se moquaient de ses vêtements, selon le rapport d’arrestation.

La police a déclaré que le suspect portait une veste blanche à manches longues de chef qui était couverte de sang lorsqu’il a été arrêté.

Les agents ont récupéré le couteau que Barrios aurait jeté dans des buissons alors qu’il s’enfuyait.

Le bureau du coroner du comté a identifié les deux personnes tuées comme étant des résidents de Las Vegas, Brent Allan Hallett, 47 ans, et Maris Mareen DiGiovanni, 30 ans.

DiGiovanni faisait partie de l’agence de mannequins et de talents Best Showgirls In Vegas, selon Cheryl Lowthorp, qui dirige l’entreprise qui fournit des modèles et des showgirls pour divers événements promotionnels, des ouvertures de restaurants aux salutations à l’aéroport.

Lowthorp a déclaré que deux autres membres de l’agence figuraient parmi les blessés et qu’un troisième s’est échappé sans blessure.

Avant le déchaînement, Barrios se serait rendu au casino Wynn et aurait interrogé un concierge sur les emplois et cherchait également du travail en tant que chef.

Barrios a également déclaré à un agent de sécurité du casino qu’il essayait de vendre ses couteaux qu’il gardait dans une valise pour amasser suffisamment d’argent pour rentrer chez lui, bien que la police ait déclaré que sa citoyenneté n’était pas claire.

Barrios, 32 ans, est détenu sans caution et devrait être traduit en justice mardi.

Le procureur du district du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré que Barrios serait inculpé de deux chefs de meurtre et de six chefs de tentative de meurtre.

Wolfson a déclaré que les procureurs devraient décider dans les 30 à 60 prochains jours de demander ou non la peine de mort dans cette affaire.

Il n’était pas clair dimanche si Barrios avait encore un avocat qui pouvait parler en son nom.

