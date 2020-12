Une courageuse survivante de viol qui a renoncé à son droit à l’anonymat s’est souvenue de l’épreuve douloureuse de se faire avorter après avoir été agressée sexuellement par son petit ami d’alors.

Craig Koning, 36 ans, a été reconnu coupable par verdict à la majorité de deux accusations d’agression sexuelle remontant à 2004 après un procès d’une semaine à Auckland mardi.

L’ancien DJ, organisateur de fêtes et patron de la charité est maintenant derrière les barreaux avant sa condamnation qui devrait être prononcée en 2021.

Son ancienne petite amie Amy Coronakes a pris la décision courageuse de renoncer à son droit de voir son nom supprimé dans les reportages des médias sur l’affaire lorsque le procès a commencé la semaine dernière.

Vivant maintenant en Australie, Mme Coronakes, 35 ans, a témoigné lors du procès par vidéoconférence après s’être présentée à la police en 2018.

Elle a déclaré au Daily Mail Australia qu’elle n’avait pas honte, car elle n’avait rien fait de mal et comptait être ouverte sur l’expérience traumatisante avec sa fille Ava, âgée de sept ans, lorsqu’elle vieillirait.

La survivante du viol espère maintenant pouvoir inspirer d’autres victimes à demander justice.

« Je n’ai pas fait ça pour moi, je me suis manifestée pour m’assurer qu’il ne blessait personne d’autre », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

«J’ai levé la suppression de mon nom parce que je n’ai pas honte.

« J’ai le sentiment que l’agression sexuelle est traitée de la même manière que la maladie mentale, en ce sens qu’elle n’est pas suffisamment discutée et qu’elle est stigmatisée.

«Si je peux aider une personne à se sentir en sécurité, à l’aise ou suffisamment forte pour se manifester, alors j’ai réalisé ce qui était prévu. Pour apporter de la force aux autres dans la même situation.

« Quand j’ai été violée au départ, on n’en parlait pas du tout, donc je n’avais personne à qui admirer. Je l’ai fait lever pour que les autres sentent qu’ils ne sont pas seuls et que si je peux m’en sortir, ils le peuvent aussi.

Ses commentaires interviennent quelques jours après avoir publié une citation puissante de l’actrice américaine Angelina Jolie sur sa page Facebook.

«Nous devons envoyer un message à travers le monde qu’il n’y a pas de honte à être un survivant de violences sexuelles – la honte est sur l’agresseur», lit-on dans la citation.

Mme Coronakes a déménagé en Australie pour un nouveau départ, où elle s’est depuis mariée et a fondé une famille.

« Être violée a eu un impact énorme sur ma vie pendant longtemps et je suis passée d’une mauvaise relation à une mauvaise relation jusqu’à ce que je rencontre mon mari, qui est incroyable. Je n’avais aucun sentiment d’estime de soi et je pensais que je ne méritais pas l’amour », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

Elle a ajouté qu’il était important de raconter son histoire à Ava quand elle sera plus âgée pour qu’elle sache si elle est jamais victime d’abus, qu’elle n’est pas seule.

«Je vais la protéger et l’aimer quoi qu’il arrive», dit-elle.

Le tribunal de district d’Auckland a entendu Koning se mettre en rage après que sa petite amie, âgée de 18 ans à l’époque, l’ait surpris, lui et un ami, en se présentant à leur Auckland avec un repas fait maison, a rapporté le New Zealand Herald.

« Avec le recul, je me sens un peu idiot de l’avoir essayé de lui apporter de la nourriture », a déclaré Koning au tribunal la semaine dernière.

«Je ne dirais pas que je l’ai maltraité. Je dirais que c’était un peu une réaction excessive.

Le tribunal a entendu Mme Coronakes s’enfermer dans la salle de bain pour échapper à son petit ami, qui a forcé son entrée puis l’a poursuivie dans la chambre où il l’a violée deux fois.

Koning a nié avoir violé Mme Coronakes et a menacé de se suicider le lendemain si elle en parlait à quelqu’un.

La défense a déclaré au tribunal que les affirmations de Mme Coronakes étaient « complètement fausses » et a affirmé qu’elle avait signalé le viol pour se venger de son ancien petit ami ne la soutenant pas pendant la grossesse.

Le jury a passé deux jours à délibérer avant de parvenir à un verdict majoritaire après avoir été incapable de parvenir à une décision unanime.

La mère de Mme Coronakes, Glenis Parker, était au tribunal pour entendre le verdict de culpabilité de la majorité mardi après-midi et était au téléphone avec sa fille quelques instants après.

«Amy disait la vérité et ils l’ont crue. Je suis juste fière qu’Amy se soit manifestée et dise la vérité », a déclaré Mme Parker aux journalistes devant le tribunal.

«Cette affaire concernait Amy.

Une enquête de Stuff sur les allégations selon lesquelles l’ancien patron de la Floating Foundation aurait intimidé six membres du personnel lors de ses expéditions caritatives dans le cadre de leur mouvement #MeTooNZ a incité Mme Coronakes à se présenter à la police en 2018.

Elle a envoyé à Koning un message Facebook six ans plus tôt, déclarant qu’elle irait à la police si elle découvrait s’il blessait à nouveau une autre personne.

« Je n’ai plus peur de lui … Je suis dans une bien meilleure place dans ma vie qu’il ne le sera jamais », a déclaré Mme Coronakes à Stuff.

« Honnêtement, mon objectif était de s’assurer que personne d’autre ne soit blessé. Maintenant, il s’agit de ma guérison.

Le processus judiciaire et les procédures visant à lever la suppression de nom ont eu un impact financier et émotionnel sur Mme Coronakes.

Elle a dû débourser 3 500 $ et écrire une lettre prouvant qu’elle était saine d’esprit.

«C’était presque plus douloureux que le procès. Lorsqu’une victime doit prouver qu’elle est capable de prendre une décision par elle-même, c’est tout simplement faux, a-t-elle déclaré.

Alors qu’une enquête formelle des services caritatifs d’un an n’a abouti à aucun résultat, Koning a avoué à Stuff en 2018 qu’il avait mal traité le personnel féminin et s’était livré à un comportement inapproprié, y compris « une consommation excessive d’alcool et de nudité ».

Le conseil d’administration de la Fondation flottante a abordé les allégations à l’époque et a décrit son comportement inacceptable.

« La conduite de Craig dans la gestion du navire et dans la prise en charge de notre personnel, des bénévoles et de l’équipage qui font la vie de la Floating Foundation, est inacceptable », lit-on sur son site Web.

« Nous sommes attristés d’apprendre que le comportement de leur chef a incité certains membres de l’équipage à se sentir intimidés et menacés, et attristés que notre structure de gestion n’ait pas répondu rapidement aux signes avant-coureurs et aux plaintes afin que la situation puisse être réglée.

Koning a fondé la Floating Foundation après avoir constaté un besoin dans les communautés éloignées.

«Mon expérience en tant que DJ, organisateur d’événements et de fêtes, étudiant et marin ne m’a pas préparé à cette expérience humaine, réelle et percutante», déclare sa biographie LinkedIn.

«Depuis lors, la Floating Foundation s’est développée pour devenir une opération qui met en relation des volontaires, apporte une formation médicale et des fournitures, soutient les travaux de recherche et contribue à l’autosuffisance dans les régions éloignées.

«J’ai été mis au défi chaque année de différentes manières, apprenant à diriger dans différents environnements. Légèrement différent de diriger une équipe de voile à travers une tempête.

«Les tempêtes viendront toujours, sous des formes différentes.