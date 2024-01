Un survivant israélien de la Shoah affirme que l’attaque du Hamas du 7 octobre a ravivé le traumatisme de son enfance

ASHKELON, Israël (AP) — Gad Partok avait 10 ans en 1942 lorsque les nazis ont pris d’assaut sa rue de la ville côtière tunisienne de Nabeul. Il les a vu faire du porte-à-porte, chasser ses voisins, leur tirer dessus et incendier leurs maisons.

Comme tant de Juifs venus s’installer en Israël après la guerre, Partok croyait qu’Israël serait un endroit où il serait enfin libéré de la persécution.

Le conflit israélo-palestinien n’a cessé de nous rappeler au fil des décennies que la sécurité n’est pas absolue et qu’elle a un coût. Mais 7 octobre 2023 – le jour où le Hamas a commis le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste – a brisé sa croyance en Israël comme refuge.

L’homme de 93 ans a regardé depuis son salon les informations télévisées diffuser des vidéos de militants du Hamas dévastant les communautés à quelques kilomètres seulement de chez lui, dans la ville d’Ashkelon, au sud d’Israël. Alors que les roquettes tirées depuis Gaza explosaient au-dessus de nous, Partok a vu des images des militants tuant, pillant et rassemblant des otages.

« Je me suis dit : quoi, est-ce la même période que ces nazis ? Cela ne peut pas être le cas », a déclaré Partok en serrant les poings tout en parlant.

Samedi c’est Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, qui commémore le meurtre de 6 millions de Juifs et de nombreux autres groupes par les nazis et leurs collaborateurs. En Israël – un pays avec environ la moitié des survivants de l’Holocauste dans le monde – la journée a un poids supplémentaire en raison du récent traumatisme du 7 octobre.

Gad Partok, 93 ans, survivant de la Shoah né en Tunisie, prépare du café chez lui à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le vendredi 26 janvier 2024. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

Ce jour-là, les militants du Hamas ont fait exploser les défenses de sécurité tant vantées d’Israël, tuant environ 1 200 personnes et entraînant quelque 250 otages à Gaza. Pour beaucoup, cela le déchaînement a ravivé des souvenirs des horreurs des nazis.

Partok a été choqué par la démarche effrontée des militants à travers les coopératives agricoles et les petites villes de son pays d’adoption. En regardant l’assaut, il se demandait où étaient passées les défenses du pays.

« Où est l’armée ? Où est le gouvernement ? Notre peuple?” se souvient-il. Le sentiment d’abandon lui rappelait les souvenirs troublants de sa jeunesse.

Des photos, à gauche, des parents de Gad Partok, 93 ans, un survivant de l’Holocauste né en Tunisie, sont visibles dans le cadre de droite dans sa maison à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le vendredi 26 janvier 2024. (AP Photo/Maya Alleruzzo )

« Traîner les habitants de Beeri, Nir Oz, Kfar Aza, Kissufim, Holit, c’est la même chose. Cela m’a rappelé la même chose », a-t-il déclaré en cochant les noms des communautés touchées. «J’étais très, très malade. J’ai même ressenti un sentiment, c’est difficile à expliquer, de dégoût, de peur, de souvenirs terribles.

Le sort de la petite communauté juive de Tunisie est un chapitre moins connu de l’Holocauste.

En six mois d’occupation, les nazis ont envoyé près de 5 000 Juifs tunisiens dans des camps de travail, où des dizaines d’entre eux sont morts du travail, de la maladie et des bombardements alliés, selon le musée israélien Yad Vashem. Les forces alliées ont libéré la Tunisie en 1943, mais il était trop tard pour sauver de nombreux voisins de Partok.

Partok a expliqué que sa famille n’a pu s’échapper que parce que son père, un marchand de tissus qui parlait arabe, a dissimulé l’identité juive de la famille. La famille a quitté la Tunisie et s’est installée dans ce qui allait devenir Israël en 1947, un an avant l’indépendance du pays.

Adulte, il enseignait la photographie et possédait un magasin de photographie à Ashkelon. Sa maison est pleine de photographies jaunies ; des photos de sa défunte épouse et de ses parents ornent les murs. Il a des petits-enfants et des arrière-petits-enfants vivant partout en Israël.

La maison de Partok est à moins de 24 kilomètres (15 miles) de la frontière de Gaza, et il vit donc avec les bruits de la guerre tout autour de lui – la campagne de bombardement incessante d’Israël sur Gaza, ainsi que les roquettes du Hamas lancées sur Israël.

La guerre d’Israël contre le Hamas a coûté la vie à plus de 26 000 Palestiniens, selon les responsables de la santé à Gaza. Cela a suscité des critiques internationales, de nombreux appels à un cessez-le-feu et même accusations de génocide par l’Afrique du Sud à Cour internationale de Justice.

Malgré l’ampleur des morts et des destructions à Gaza, de nombreux Israéliens restent concentrés sur le 7 octobre.

Les chaînes d’information diffusent rarement des images du crise humanitaire à Gazaoscillant plutôt entre les histoires de tragédie et d’héroïsme du 7 octobre et le sort de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas.

Des sirènes d’avertissement retentissent régulièrement à Ashkelon lorsque des roquettes sont tirées sur Israël. Partok garde la télévision allumée, à l’écoute des informations sur la guerre. Des histoires continuent d’émerger : un otage déclaré mort, un enfant sans parents, l’histoire d’un survivant nouvellement racontée.

“Je suis assis ici dans mon fauteuil, je regarde, mes yeux me fixent et je n’arrive pas à y croire”, a-t-il déclaré. “Est-ce vrai? Est-ce ainsi ?