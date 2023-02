Un survivant d’un sauvetage dans une grotte thaïlandaise décède au Royaume-Uni à l’âge de 17 ans

Duangphet Phromthep photographié assistant à une cérémonie bouddhiste à l’entrée de la grotte de Tham Luang en 2018. Thierry Falise/LightRocket via Getty Images

L’un des 12 garçons sauvés d’une grotte inondée en Thaïlande en 2018 après avoir été piégé pendant plus de deux semaines est décédé en Angleterre, où il fréquentait une académie sportive, a annoncé mercredi la fondation qui parraine ses études.

Duangphet “Dom” Phromthep, 17 ans, a été retrouvé inconscient dans sa chambre dimanche à la Brooke House College Football Academy dans le Leicestershire et a été transporté à l’hôpital, où il est décédé mardi, a annoncé la Fondation thaïlandaise Zico. L’école a également confirmé sa mort.

“Cet événement a laissé notre communauté universitaire profondément attristée et ébranlée”, a déclaré le directeur de l’école, Ian Smith, dans un communiqué. “Nous nous unissons dans le deuil avec toute la famille, les amis, les anciens coéquipiers de Dom et les personnes impliquées dans tous les aspects de sa vie, ainsi qu’avec toutes les personnes touchées de quelque manière que ce soit par cette perte en Thaïlande et dans toute la famille mondiale du collège.”

Le chef de la Fondation Zico, l’ancien capitaine et entraîneur de l’équipe nationale thaïlandaise Kiatisuk Senamuang, a déclaré lors d’une conférence de presse en ligne qu’il ne connaissait pas la cause du décès et que Dom était apparemment en bonne santé.

Dom était le capitaine des Wild Boars, une équipe de football de jeunes de la province de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande. Douze membres de l’équipe âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur exploraient le complexe de grottes de Tham Luang en juin 2018 lorsqu’ils ont été piégés par la montée rapide des eaux de crue. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée, impliquant des plongeurs internationaux.

Les garçons ont passé neuf nuits perdus dans la grotte, vivant avec très peu de nourriture et d’eau, avant qu’un plongeur ne les repère au fond du complexe de grottes sinueuses blottis sur une parcelle de terre au-dessus de la montée des eaux. Le moment a été capturé sur vidéo et bientôt diffusé dans le monde.

Il a fallu encore huit jours avant que tous soient secourus en toute sécurité. Une équipe de plongeurs experts a guidé chacun des garçons hors de la grotte sur des civières spéciales après les avoir anesthésiés pour les garder suffisamment calmes pour être transportés. L’opération nécessitait de placer des cartouches d’oxygène le long du chemin où les plongeurs manœuvraient à travers des passages sombres, étroits et sinueux remplis d’eau boueuse et de forts courants.

La mère de Dom, qui a rejoint la conférence de presse en ligne, a déclaré qu’elle espérait qu’un moine bouddhiste en Angleterre pourrait diriger des rites pour Dom afin que son esprit ne soit pas piégé là où il est mort selon les croyances bouddhistes.

L’histoire des sangliers, qui a été intensément couverte par les médias internationaux, a été racontée dans plusieurs films, dont le long métrage de 2022 de Ron Howard “Thirteen Lives” et le documentaire de 2021 “The Rescue”.