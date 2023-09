Un survivant d’un repas de bœuf Wellington « empoisonné » en Australie est sorti de l’hôpital | Nouvelles du monde

Le seul survivant d’un groupe de personnes qui ont mangé un repas de bœuf Wellington mélangé à des champignons présumés toxiques est sorti de l’hôpital, près de deux mois après être tombé malade.

Trois personnes assises à la table du 29 juillet étaient malades à minuit, une étant décédée le lendemain et deux une semaine plus tard.

Dans une affaire qui a saisi l’Australie, une enquête pour homicide a été ouverteavec Erin Patterson – qui a servi le repas aux quatre membres de la famille chez elle – un suspect.

Ian Wilkinson, 68 ans, se bat depuis pour sa vie, mais sa famille a confirmé que le révérend a fait « des progrès significatifs dans son rétablissement » et qu’il est désormais sorti de l’hôpital.

« Cette étape marque un moment d’immense soulagement et de gratitude pour Ian et toute la famille Wilkinson », ont-ils déclaré dans un communiqué.

La famille a remercié les hôpitaux de Leongatha, Dandenong et Austin pour leur « dévouement sans faille ».

« L’expertise et la compassion de l’équipe médicale ont été une source de réconfort et d’espoir tout au long de ce parcours. »

Mme Patterson a nié tout acte répréhensible après avoir organisé le repas chez elle à Leongatha.

Ses anciens beaux-parents, Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, faisaient partie de ceux qui ont mangé le repas, tandis que la sœur de Gail Patterson, Heather Wilkinson, 66 ans – qui était également le mari de M. Wilkinson – était également présente.

Gail Patterson et Mme Wilkinson sont décédées près d’une semaine plus tard, le 4 août, et Don Patterson est décédé le lendemain.

Les deux enfants d’Erin Patterson étaient alors au cinéma.

S’exprimant devant chez elle le mois dernier, elle a déclaré : « Je n’ai rien fait, je les aime et je suis dévastée qu’ils soient partis. »

Elle a ajouté qu’elle était « tellement désolée » qu’ils aient perdu la vie – « Je n’arrive pas à y croire ».

Dans une déclaration écrite à la police, elle a déclaré qu’elle n’avait « absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais ».

Elle a dit aux policiers qu’elle servait le repas et permettait aux invités de choisir leurs propres assiettes, tandis qu’elle prenait la dernière assiette et mangeait elle-même un peu de bœuf Wellington.

Mme Patterson a ajouté qu’elle souffrait de fortes douleurs à l’estomac et de diarrhée après le repas et qu’elle avait été hospitalisée, ajoutant qu’elle avait été transportée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet.

Elle a expliqué que les champignons utilisés pour préparer le repas étaient un mélange de champignons de Paris achetés dans un supermarché et de champignons séchés achetés dans une épicerie asiatique à Melbourne il y a plusieurs mois, présentés dans un paquet étiqueté à la main.

La police a déclaré que l’enquête serait probablement longue en raison de la complexité de l’affaire.