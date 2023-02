Un survivant d’un crime de guerre au Vietnam obtient justice devant un tribunal

Un juge de Séoul a jugé que les marines sud-coréens alliés aux États-Unis avaient massacré des civils

Près de 55 ans après la destruction de son village par des marines sud-coréens combattant aux côtés des États-Unis au Vietnam, un juge de Séoul a statué que Nguyen Thi Thanh avait été victime d’un crime de guerre et avait droit à une indemnisation.

Mardi, le juge Park Jin-soo du tribunal du district central de Séoul a jugé que ce que les membres de la deuxième brigade de marine avaient fait à sa famille “constituait clairement un acte illégal”. Ngyuen, 62 ans, avait droit à une indemnisation du gouvernement sud-coréen d’un montant de 23 900 dollars, a-t-il déclaré.

Les avocats représentant Nguyen, qui a porté l’affaire en 2020, espèrent que cela créera un précédent pour poursuivre d’autres atrocités commises au Vietnam par les troupes sud-coréennes. Séoul avait envoyé 320 000 soldats pour soutenir l’effort de guerre américain au Vietnam, le plus grand contingent allié dans le conflit. L’Australie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande et les Philippines ont également pris part aux combats du côté américain.

Nguyen avait sept ans lorsque les marines sud-coréens sont entrés dans les villages de Phong Nhi et Phong Nhut le 12 février 1968. Plus de 70 villageois ont été tués, abattus ou poignardés à mort avec des baïonnettes. Nguyen a reçu une balle dans l’estomac mais a survécu, ainsi que son frère et 18 autres villageois. Cinq des membres de leur famille ne l’ont pas fait.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver le massacre et que l’opération elle-même était malheureuse mais pas illégale, affirmant qu’il y avait des guérilleros Viet Cong dans les villages. Ils ont également tenté d’invoquer le délai de prescription.

Cependant, l’un des anciens membres des Second Marines, Ryu Jin-seong – maintenant âgé de 76 ans – a témoigné au procès et a approuvé le récit des événements de Nguyen. Il en va de même pour les documents militaires américains déclassifiés. Les marines américains stationnés à proximité de Dien Ban ont entendu les coups de feu et ont vu la fumée des maisons incendiées à Phong Nhi et Phong Nhut. Ils ont aidé certains des blessés et ont pris des photos des morts à Phong Ni, qui ont servi de preuves lors du procès.

Un mois après les événements de Phong Nhi et Phong Nhut, une autre unité américaine va tuer des centaines de civils vietnamiens dans le village de My Lai.

Près de 3,5 millions de personnes au Vietnam – ainsi qu’au Laos et au Cambodge voisins – sont mortes au cours des deux décennies de conflit qui ont commencé avec la partition de 1955. Les États-Unis sont passés d’un soutien financier au Sud-Vietnam à une intervention militaire ouverte en 1964, seulement pour retirer en 1972. Le gouvernement de Saïgon capitule trois ans plus tard.