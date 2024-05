Un survivant d’un AVC, un médecin local, partage son avertissement

SAN DIEGO (FOX 5/KUSI) — Un médecin de San Diego lance un avertissement fort alors que le mois de mai marque le Mois de la sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux, soulignant l’importance de reconnaître les symptômes d’un accident vasculaire cérébral pour potentiellement sauver des vies.

Le Dr Charles Hamori, médecin de premier recours au Kaiser Permanente à Clairemont Mesa, a déclaré lors d’un match de tennis début janvier qu’il avait soudainement perdu la fonction de son bras gauche, un signe classique d’un accident vasculaire cérébral.





« Je pensais l’avoir peaufiné, un dard », a déclaré Hamori. « Mais après environ 15 minutes de déni, la meilleure partie de mes sens s’est réveillée et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai un accident vasculaire cérébral.' »

Conscient de l’urgence, Hamori s’est précipité aux urgences. Le neurologue Dr William Neil a déclaré que chaque minute de retard peut entraîner la perte de milliers de cellules cérébrales.

Neil souligne l’importance des chariots d’AVC, équipés d’une technologie permettant une consultation à distance et une intervention immédiate au chevet du patient.

Les chariots sont également connus sous le nom de « document dans une boîte » car ce sont essentiellement des écrans d’ordinateur portables que les neurologues peuvent utiliser pour diagnostiquer un patient par vidéo. Le chariot permet au médecin de voir le patient à travers une caméra, puis lui donne des informations essentielles sur la santé du patient afin que les infirmières puissent lui prodiguer un traitement plus rapide.

« C’était probablement 25 minutes entre le moment où j’ai frappé la porte des urgences et le moment où ils m’ont donné ce médicament, et 36 heures plus tard, j’étais revenu à la normale à 100% », se souvient Hamori.

Aujourd’hui, Hamori plaide pour une plus grande prise de conscience des symptômes de l’AVC : troubles de l’élocution, affaissement du visage, faiblesse des bras ou étourdissements.