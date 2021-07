Un survivant d’un accident de bateau FATAL a allégué qu’une « tentative avait été faite de le considérer comme le conducteur » dans de nouveaux documents judiciaires.

Les avocats de Connor Cook, un homme de Caroline du Sud qui a été blessé dans un accident de bateau en 2019 dans lequel Mallory Beach, 19 ans, est décédé, auraient déposé une requête demandant l’éviction des agents des forces de l’ordre qui ont répondu à l’incident.

Le dépôt de la pétition intervient après que la famille de Paul Murdaugh, sur la photo, a affirmé qu’il recevait des menaces d’étrangers avant que lui et sa mère ne soient abattus en juin Crédit : Bureau du procureur général de SC

Cook, qui a échappé à l’accident avec une mâchoire cassée, a déposé une pétition contre les officiers – affirmant qu’ils et des inconnus ont peut-être tenté de le piéger, rapporte Fox News.

Selon la requête civile déposée jeudi dans le comté de Richland, en Caroline du Sud, Cook soupçonne que les autorités ont tenté de faire croire qu’il était le conducteur du bateau – qui s’est finalement révélé être Paul Murdaugh, qui a été inculpé au cours des mois de l’incident. plus tard.

Il pense également que certaines preuves de la scène de l’accident ont disparu, explique la pétition – qui désigne les accusés comme le bureau du shérif du comté de Beaufort, le département des ressources naturelles de la Caroline du Sud et « autres inconnus » –.

« Cette motion était en quelque sorte une nécessité en termes de sorte de regard fixe sur un délai de prescription », a déclaré l’un des avocats de Cook, Joe McCulloch, selon Fox News.

« Et il y a un éventail important de questions quant à savoir s’il y a une affaire de complot civil à faire ici, et contre qui elle devrait être intentée. »

Les avocats de Cooks, McCulloch et Kathy Schillaci, ont déposé la requête ainsi que de nouvelles dépositions – qui révèlent qu’au moins cinq officiers ont été interrogés sur leurs actions lors de l’enquête sur l’accident, explique The Island Packet.

Cook cherche à déposer les personnes impliquées et à obtenir les téléphones portables des officiers impliqués dans l’enquête sur les accidents, selon le dossier.

La pétition précise : « [Cook] estime en outre que ces déposants, de par leurs fonctions officielles auprès de leurs organismes d’application de la loi respectifs, de concert avec d’autres personnes anonymes, peuvent détenir des informations de collusion et/ou d’un complot civil visant à rejeter la responsabilité de l’accident de bateau sur Paul Murdaugh en détournant à tort l’attention à [Cook]. »

Le dépôt de la pétition intervient après que la famille de Paul Murdaugh a affirmé qu’il recevait des menaces d’étrangers avant que lui et sa mère ne soient abattus lors d’une attaque potentiellement ciblée en juin.

Le 7 juin, le jeune homme de 22 ans et sa mère Maggie, 52 ans, ont été retrouvés morts avec « de multiples blessures par balle » devant le pavillon de chasse de la famille en Caroline du Sud.

La mort de Murdaugh est survenue quelques jours seulement après une audience sur une poursuite civile pour mort injustifiée déposée contre lui Crédit : Facebook Maggie Murdaugh

Sa mort est survenue quelques jours seulement après une audience sur une action civile pour mort injustifiée déposée contre lui à la suite du décès de Beach.

La famille de Mallory Beach a porté plainte contre Murdaugh après qu’il aurait écrasé le bateau de son père « à plein régime » sur un pont en mars 2019 alors qu’il était en état d’ébriété à la suite d’une bagarre avec des amis.

Beach et les cinq autres passagers ont été éjectés du bateau et son corps n’a été retrouvé qu’une semaine plus tard.

Murdaugh, étudiant à l’Université de Caroline du Sud, attendait également une date d’audience sur trois accusations de crime de navigation de plaisance sous influence pour l’accident mortel.

La famille Murdaugh est très influente dans leur communauté de Caroline du Sud et était considérée comme une puissance juridique.

Trois générations de la famille ont servi en tant que 14e avocat de circuit dans le sud de l’État, rapporte InsideEdition.

Les accusations de crime contre Paul liées à la mort de Beach seront désormais abandonnées, mais la poursuite civile pourrait se poursuivre.