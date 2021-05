Un survivant d’un accident aérien de Chapecoense poursuit le club pour des paiements d’assurance en cas d’accident

Alan Ruschel était l’un des trois joueurs parmi les survivants à survivre à l’accident. Photo de Buda Mendes / Getty Images

Alan Ruschel, survivant de l’accident d’avion de Chapecoense, a poursuivi son ancien club devant un tribunal brésilien pour dommages moraux, salaires impayés et paiement tardif de l’assurance suite à l’accident de 2016.

Le défenseur était l’un des trois joueurs de Chapecoense qui ont survécu à l’accident qui a tué 71 personnes en Colombie le 28 novembre 2016. Ruschel, 31 ans, qui a quitté Chapecoense après l’expiration de son contrat plus tôt cette année, demande une compensation au montant de 645,335 $.

« L’accident a eu lieu en 2016 et les familles ont reçu [the insurance payment] cinq jours plus tard, » L’avocat de Ruschel, Mariju Ramos Maciel, a déclaré aux médias. « Alan l’a eu en 2019. »

L’avocat de Ruschel a affirmé que son client n’avait pas été payé pendant les six derniers mois de son contrat et qu’il devait également payer les droits à l’image.

« On regrette d’avoir à engager une action en justice car nous n’avons jamais eu l’intention d’arriver à ce point », a déclaré Ramos Maciel.

« Mais les traumatismes étaient géniaux. Nous ne pensions pas qu’il faudrait remuer ça [tragedy] de nouveau. Nous avons tout essayé [with arbitration] mais il n’y a pas eu de progrès. «

Chapecoense a déclaré qu’ils n’avaient pas été officiellement informés du procès et ne feraient aucun commentaire pour le moment.

L’audience débutera le 6 juillet à Belo Horizonte.

Ruschel était capitaine de Chapecoense lorsque l’équipe basée à Chapecoense a remporté le titre de Serie B 2020 l’année dernière et a été promue dans l’élite du Brésil.

Ruschel a rejoint Cruzeiro en tant qu’agent libre en février et a été prêté cette semaine au club brésilien de première division America-MG pour le reste de l’année. Il a été dévoilé à America mercredi.

L’avion de Chapecoense est tombé en panne alors qu’il était à court de carburant en route vers la première finale du tournoi sud-américain de l’équipe contre l’Atletico Nacional de Colombie.

L’équipe du sud du Brésil a ensuite reçu le titre de Copa Sudamericana, bien qu’elle n’ait pas disputé la finale.