Un survivant du séisme en Indonésie pleure 11 proches alors qu’il reconstruit

Commentez cette histoire Commentaire

CIANJUR, Indonésie — Enjot gardait ses vaches dans les collines près de chez lui lorsque la terre a tremblé. Le tremblement de terre de magnitude 5,6 a tué plus de 265 personnes, dont 11 membres de la famille d’Enjot. Sa belle-sœur et ses deux enfants ont été blessés, parmi les centaines de blessés lors du séisme de lundi. Maintenant, Enjot rend visite à ses proches hospitalisés et tente de reconstruire sa vie brisée, l’un des milliers d’Indonésiens sous le choc de la catastrophe.

“Ma vie a soudainement changé”, a déclaré Enjot, 45 ans, qui porte un nom comme de nombreux Indonésiens. “Je dois vivre avec ça à partir de maintenant.”

L’épicentre du tremblement de terre se trouvait juste au sud de la ville natale d’Enjot, Cianjur. Après avoir reçu un appel de sa fille, Enjot a sauté à bord de sa moto et est rentré chez lui en courant, arrivant en quelques minutes pour voir son quartier rasé.

“Des hommes, des femmes et des enfants pleuraient tandis que les personnes qui étaient piégées dans les maisons effondrées criaient à l’aide”, se souvient-il. “J’ai vu de terribles dévastations et des scènes déchirantes.”

Sa belle-sœur et ses enfants, qui venaient d’un village voisin, étaient parmi les plus chanceux. D’autres ont entendu leurs cris dans les décombres et les ont sortis.

La femme et les enfants ont subi de graves blessures à la tête et des fractures et sont soignés dans un hôpital débordé par le nombre de victimes.

Selon l’Agence nationale des catastrophes du gouvernement, mardi soir, plus de 265 personnes ont été tuées, avec des centaines de disparus et de blessés, presque tous à Cianjur et dans les environs. Le bilan devait s’alourdir.

Comme beaucoup d’autres villageois, Enjot a désespérément creusé dans les débris à la recherche de survivants et a réussi à en sauver plusieurs. Mais les routes bloquées et les ponts endommagés ont empêché les autorités de faire venir la machinerie lourde nécessaire pour enlever les grandes dalles de béton et autres gravats.

Tout au long de la journée, des proches ont pleuré en voyant les sauveteurs sortir des bâtiments détruits des corps couverts de boue, dont l’un des neveux d’Enjot.

Non loin de la maison d’Enjot, une réplique a déclenché un glissement de terrain qui s’est écrasé sur la maison d’un de ses proches et a enterré sept personnes à l’intérieur. Quatre ont été secourus, mais deux neveux et un cousin ont été tués, a-t-il dit.

Dans un village voisin, sa sœur, un cousin et six autres proches ont été tués lorsque leurs maisons se sont effondrées, a déclaré Enjot.

Confronté à une perte de vie aussi soudaine et sans endroit où vivre, Enjot se demande ce qui va suivre.

Il est avec des milliers de personnes vivant dans des tentes ou d’autres abris temporaires installés par des bénévoles, à peine suffisants pour les protéger des pluies diluviennes de la mousson.

“La situation est pire qu’il n’y paraît à la télévision”, a déclaré Enjot. “Nous sommes affamés, assoiffés et froids sans tentes et vêtements adéquats, sans accès à l’eau potable.”

« Tout ce qui reste, dit-il, ce sont les vêtements que je porte depuis hier. »