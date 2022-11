Un survivant du glissement de terrain italien qui a tué 8 personnes et fait quatre disparus décrit un “rugissement de tonnerre”

Un survivant d’un week-end de glissement de terrain qui a tué huit personnes et fait quatre disparus sur l’île balnéaire italienne d’Ischia a décrit mardi l’horreur du réveil par un “rugissement de tonnerre” à l’approche de la masse de terre ameublie.

Les pompiers ont creusé des maisons enterrées avec des pelles juste en dessous de la limite des arbres sur le mont Epomeo tout en recherchant des personnes toujours portées disparues, y compris les parents de trois frères et sœurs, âgés de 5 à 15 ans, dont il a été confirmé qu’ils étaient parmi les morts. Parmi les morts figuraient également un garçon de 3 semaines et ses parents.

Le glissement de terrain a jusqu’à présent déplacé environ 270 personnes de leurs maisons dans la ville portuaire de Casamicciola. Déclenché par des précipitations exceptionnelles, le glissement avant l’aube de samedi a rempli les maisons de boue, d’eau et de débris et a poussé des véhicules dans la mer.

Les autorités ont averti que davantage de résidents pourraient devoir être évacués si la pluie revient sur l’île dans les prochains jours, comme prévu.

UN GLISSEMENT DE TERRAIN SUR UNE ÎLE ITALIENNE FAIT 1 MORTS, JUSQU’À 12 DISPARUS

Des témoignages suggèrent que le glissement de terrain a été suffisamment fort pour alerter les résidents endormis du danger imminent.

La première victime récupérée, Eleonora Sirabella, 31 ans, a appelé son père, habitant à proximité de Lacco Ameno, pour lui demander de l’aide, mais une rivière de boue l’a empêché de la joindre, a rapporté le quotidien italien La Repubblica.

Une résidente a déclaré à la chaîne de télévision publique italienne RAI qu’elle avait trouvé de la boue et de l’eau dans le couloir de sa maison, et qu’elle et son mari avaient dû sortir par la fenêtre de la chambre et utiliser leurs téléphones portables pour éclairer le chemin à travers l’obscurité et la pluie battante.

“Nous avons dû nous jeter dans une terre abandonnée”, a déclaré la femme, qui n’a pas été identifiée, à la radio RAI. “Je suis tombée. J’ai dit que je n’y arriverai plus. Je me sentais mort. J’ai entendu derrière un rugissement de tonnerre qui descendait. Il m’a attrapé et m’a dit : ‘Cours, cours.’ Je suis terrorisé.”

Un chien secouru lundi après 72 heures à l’intérieur d’une voiture renversée appartenait à une famille avec un bébé garçon confirmé parmi les morts, a rapporté mardi le journal italien Corriere della Sera.

LE PAPE PRIE POUR LES VICTIMES D’ISCHIA ALORS QUE L’ITALIE SE RAPPELLE UN PLUS GRAND TREMBLEMENT

Les procureurs de Naples enquêtaient sur les allégations d’un ancien maire selon lesquelles il avait mis en garde contre un risque de glissement de terrain sur la base des prévisions météorologiques quatre jours avant la catastrophe, selon l’agence de presse italienne ANSA.

Les experts en environnement disent que la construction non autorisée et la construction excessive ont été les principaux contributeurs au glissement de terrain. Ils ont cité une incidence élevée de demandes dans le cadre d’amnisties gouvernementales successives depuis 1985 pour obtenir l’approbation officielle de structures qui, d’une manière ou d’une autre, violaient les codes du bâtiment.

Les géologues ont déclaré que la configuration du glissement de terrain indiquait également des constructions dans des zones qui auraient dû être laissées libres pour le ruissellement.

Le ministre de la protection civile du gouvernement, Nello Musumeci, a déclaré que la “tragédie d’Ischia” devrait unir les forces politiques pour élaborer un plan de lutte contre la construction illégale dans tout le pays.

“Les bâtiments illégaux pourraient être confisqués et ajoutés au domaine des gouvernements locaux ou de l’État”, a déclaré Musumeci à Sky TG24.

Les maires des six villes de l’île ont repoussé les allégations selon lesquelles des administrations permissives auraient permis une surconstruction débridée.

Le maire de Forio, Francesco Del Deo, a déclaré à la chaîne de télévision Sky TG24 que la zone la plus durement touchée par le glissement de terrain se trouvait dans une zone où la construction était autorisée. Il a déclaré que les 27 000 demandes sur quatre décennies pour légaliser des travaux effectués sans permis appropriés comprenaient dans de nombreux cas plusieurs demandes pour la même propriété, voire des demandes répétées pour le même travail.

“Il n’y a pas 27 000 propriétés illégales sur l’île”, a-t-il dit, ajoutant : “Chaque fois qu’ils donnent l’impression que c’est l’île de l’illégalité, mais ce n’est pas corrélé à ce qui s’est passé.”