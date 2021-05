Un survivant du COVID était sous respirateur, détaille les problèmes de santé mentale

La voix apaisante de ma femme a été l’une des premières choses que j’ai entendues lorsque je suis sorti d’un coma médicalement provoqué. C’est aussi l’une des premières choses que j’entends lorsque je me retrouve à glisser dans ce que j’appelle mon «endroit sombre».

«Tu vas bien», m’assure ma femme. « Tu vas bien. »

Depuis que j’ai survécu au COVID-19, je me sens parfois glisser dans cet endroit sombre – un endroit où j’ai peur. Perdu. Incertain.

Certains jours, le lieu sombre sort de nulle part. D’autres fois, cela vient après avoir combattu les théories du complot anti-vaccins et la désinformation. Mais ce jour-là, il est venu après avoir entendu la nouvelle que nous avons tous entendue trop souvent: quelqu’un que je connais est malade.

Un ami et collègue a été testé positif alors qu’il était complètement vacciné. Je m’inquiétais pour mon ami. Je m’inquiétais pour moi. Mon ami et moi étions en conversation – masqués et distants – la veille de l’annonce.

Mon esprit est allé à un mauvais endroit. Et peu importe ce que j’ai entendu ma femme dire, tout ce que je pouvais penser était « Vais-je devoir refaire ça? »

L’endroit sombre dans lequel je me suis retrouvé est celui dans lequel beaucoup d’entre nous se sont retrouvés ces derniers temps.

Grâce à des conversations personnelles avec d’autres survivants du COVID – en particulier ceux qui étaient sous respirateur – j’apprends que les effets non physiques du coronavirus peuvent être tout aussi débilitants que les effets physiques. Et bien que des progrès médicaux remarquables aient été réalisés pour lutter contre les symptômes physiques de cet horrible virus, la dure vérité est que notre système de soins de santé mentale reste bloqué à l’époque pré-COVID.

Début octobre, j’étais sous respirateur avec une pneumonie liée au COVID. À 53 ans, avec un diabète de type 2 et quelques kilos en trop, mes chances de survie étaient bien inférieures à 50%. Mais après 11 jours dans l’unité de soins intensifs, et grâce aux soins inlassables des héros de première ligne, j’ai fait ce que les professionnels de la santé de Johns Hopkins à Baltimore ont appelé un rétablissement «miraculeux».

Suite:Mon chemin vers un rétablissement complet du COVID-19 – comme celui de l’Amérique – sera long et difficile

Mais cette reprise a eu un coût. J’ai perdu plus de 30 livres en moins de deux semaines; principalement du poids musculaire. Cela m’a laissé faible; incapable de marcher. La physiothérapie et un retour lent à ma routine d’exercice normal m’aident à récupérer. Mais mentalement, je me suis retrouvé à retourner à mes jours à l’hôpital lorsque j’ai été submergé par les tests; les sons, l’inconnu et, surtout, la solitude.

Les premières nuits à la maison, j’ai eu du mal à dormir. Quand j’ai dormi, j’ai fait des cauchemars.

Suite:Selon une étude, un survivant du COVID-19 sur trois a reçu un diagnostic de trouble cérébral ou de santé mentale dans les 6 mois suivant l’infection

Toute nouvelle de la pandémie pourrait facilement me déclencher. Avec chaque jour, le nombre croissant de morts m’a laissé avec ce que je sais maintenant être la culpabilité du survivant. Les théories du complot et les affirmations selon lesquelles le COVID-19 n’était «qu’une mauvaise grippe» ont provoqué une profonde colère.

«Pourquoi ai-je vécu alors que tant de gens ne l’ont pas fait?

On pourrait penser qu’entendre des histoires de personnes décédées me rappellerait à quel point j’ai de la chance. Et je me sens incroyablement béni de survivre.

Mais avec cela, viennent aussi les questions. «Est-ce que je fais assez pour justifier mon existence?» «Suis-je en train de vivre une vie digne des efforts de mes travailleurs de la santé; digne des prières envoyées sur mon chemin? Et, bien sûr, « Pourquoi ai-je vécu, alors que tant de gens ne l’ont pas fait? »

Généralement, mes émotions sont intériorisées. Mais parfois je vais dans un endroit sombre. Après des mois à essayer de m’aider moi-même, à entendre la voix de ma femme me dire que je vais bien mais pas tout à fait à la croire, j’ai réalisé que j’avais besoin d’une aide professionnelle.

C’est alors que j’ai découvert que notre pays n’était malheureusement pas préparé à la pandémie de santé mentale à laquelle nous sommes confrontés.

Le COVID-19 a inauguré une crise de santé mentale et émotionnelle, en particulier dans les communautés minoritaires comme celle dans laquelle je vis et que je représente.

Je fais partie des chanceux qui, après quelques semaines de recherche, ont pu trouver un thérapeute capable de m’aider à traiter ce traumatisme. Mais tant d’autres, en particulier ceux des communautés de couleur et des travailleurs de première ligne à bas salaire, ne sont pas aussi chanceux. Cette lacune dans les soins nous laisse au bord de l’aggravation d’une pandémie de santé mentale.

Nous irons mieux – mais seulement si nous agissons

L’annonce de l’augmentation du nombre de vaccins, de la diminution des infections aux États-Unis et de la poursuite des secours fédéraux contre le COVID-19 a donné de l’espoir pour la première fois depuis mars 2020.

Mais ceux qui refusent le vaccin nous feront rester embourbés dans la pandémie. Ce qui est peut-être le plus décourageant, ce sont les décideurs politiques qui refusent de reconnaître la nécessité d’une assistance complète – mentale, physique et financière – qui nous maintient dans cet endroit sombre.

En tant que responsable politique, je sais à quel point il est difficile de trouver des solutions à des problèmes complexes comme ceux auxquels nous sommes actuellement confrontés. Mais comme j’apprends dans ma propre récupération du COVID, parfois la récupération commence par un seul pas hors de l’obscurité. Cela signifie accroître l’accès aux services de counseling communautaire, aux lignes de soins d’urgence et doter les premiers intervenants des outils dont ils ont besoin pour fournir des soins de compassion.

Cela signifie mettre de côté la partisanerie et reconnaître que nous voulons tous la même chose – guérir et revenir plus forts.

C’est à chacun de nous de déterminer quand et comment demander un soutien en santé mentale pour répondre à la nouvelle norme avec détermination et résilience. Mais il est de la responsabilité de nos dirigeants de veiller à ce que chacun ait le choix. Je prie pour que l’Amérique puisse relever ce défi mieux qu’elle n’a fait face à la pandémie.

Les médecins ont dit qu’elle ne survivrait pas au COVID:Après 25 jours sous respirateur, elle renouvelle ses vœux de mariage

Lorenzo Sierra est membre de la Chambre des représentants de l’Arizona, district législatif 19. Suivez-le sur Twitter @ Sierra4AZ