Un survivant du cancer de Guelph se lance dans une randonnée à vélo à main pour récupérer des « chaises de chimiothérapie »

Cyndy McLean espère recueillir des fonds pour l’achat de nouvelles chaises de chimiothérapie au Grand River Regional Cancer Centre, où elle a reçu un traitement

Et c’est parti !

Après des mois de préparation et de formation, Cyndy McLean de Guelph est partie faire du vélo à main dans 10 communautés du sud de l’Ontario pour sa collecte de fonds, « 10×21 : Cycling 4 Chemo Chairs », une initiative visant à recueillir des fonds pour soutenir l’achat de nouvelles chaises de chimiothérapie pour le Grand River Regional Cancer Centre (GRRCC) à Kitchener, qui fournit des services à Guelph.

Ce fut un coup d’envoi émouvant pour l’athlète canadien en fauteuil roulant et survivant du cancer au kiosque de l’Arboretum de l’Université de Guelph, lundi.

« C’est passionnant. C’est un peu surréaliste en raison du temps que nous avons passé à planifier, et puis arriver à ce résultat, c’est incroyable », a déclaré McLean.

« Mais il arrive un moment où l’on est prêt à se lancer. Et aujourd’hui, nous y sommes. »

Défenseure passionnée des patients atteints de cancer et de la sensibilisation aux lésions de la moelle épinière, McLean a lancé la campagne 10 x 21 : Cycling 4 Chemo Chairs pour redonner au centre qui l’a soutenue tout au long de son propre parcours contre le cancer.

« Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont pris soin de moi et aider d’autres personnes confrontées au cancer », a-t-elle déclaré.

« Et peut-être offrir un peu d’inspiration et d’espoir en cours de route. »

Ancienne membre de l’équipe canadienne de tennis en fauteuil roulant, McLean a reçu un diagnostic de cancer du côlon métastatique en 2018. Après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer les 2/3 de son foie et 18 pouces de côlon, elle a subi 21 traitements de chimiothérapie sur une période de 10 mois au GRRCC.

À l’occasion du cinquième anniversaire de son traitement, elle espère redonner en collectant des fonds pour aider le GRRCC.

Pendant 21 jours en septembre, McLean entreprendra 10 randonnées en vélo à main, chacune de 21 kilomètres de long, à travers les communautés locales, pour symboliser les 10 mois et les 21 traitements qu’elle a reçus.

Avant sa bataille contre le cancer, en 2003, la vie de McLean a pris un tournant radical lors d’une randonnée tranquille. Après une chute de 25 mètres d’une falaise, McLean vit depuis comme paraplégique en raison de sa lésion de la moelle épinière.

Pour sa collecte de fonds, 10×21 : faire du vélo sur 4 chaises de chimio, McLean utilisera un handbike, un tricycle au design unique qui est propulsé exclusivement à l’aide de ses mains et du haut de son corps.

Ce mois-ci, des randonnées communautaires auront également lieu à Cambridge, Elmira, Listowel, Kitchener, Fergus et Waterloo.

Dans chaque endroit, une équipe dévouée d’ambassadeurs locaux qui ont eux-mêmes vécu une expérience de cancer ou qui ont soutenu un proche sera sur place pour aider à collecter des fonds pour de nouvelles chaises de chimiothérapie spécialisées pour le GRRCC, qui coûtent plus de 7 000 $ chacune.

« Une chaise de chimiothérapie est très importante pour les personnes qui suivent un traitement », a déclaré McLean.

« Ces sièges doivent être confortables et fonctionnels pour le patient, car il va y rester assis pendant des heures. Mais ils doivent également être conçus de manière très ergonomique pour que les professionnels de santé qui administrent la chimiothérapie puissent le faire de manière sûre et productive. »

McLean a déclaré que 100 % des dons seront versés au centre de cancérologie. Les contributions peuvent être faites par l’intermédiaire de la Grand River Hospital Foundation ici.

Au-delà de la collecte de fonds, McLean vise à offrir inspiration et espoir en partageant avec les autres ses expériences avec le cancer et la paraplégie.

« Les gens se retrouvent souvent confrontés à des défis inattendus, qu’il s’agisse d’un cancer, d’un accident ou d’autres expériences qui changent leur vie », a déclaré McLean.

« Ces défis touchent non seulement la personne concernée, mais aussi sa famille, ses amis et ses proches. Le fait de bénéficier d’une aide en cours de route, que ce soit de la part d’un organisme comme le GRRCC ou de la communauté en général, fait toute la différence. 10×21 : Faire du vélo avec 4 chaises de chimiothérapie est une façon de faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls. Cela montre que d’autres comprennent leurs difficultés et souligne la force de l’union. »

Le GRRCC reçoit chaque jour entre 70 et 100 patients pour des traitements de chimiothérapie, ce qui signifie que les chaises de chimiothérapie subissent une usure importante lors des traitements contre le cancer. Le centre a pour objectif de remplacer toutes les chaises anciennes par des neuves.

« Le succès de cette collecte de fonds est le résultat d’un effort d’équipe gigantesque de la part des donateurs, des ambassadeurs, des sponsors, des sympathisants, des organisateurs, des partenaires du lieu et de nombreuses personnes qui partagent avec enthousiasme cette cause via les médias sociaux et avec leurs contacts », a déclaré McLean.

« Lorsque nous avons commencé à planifier cette collecte de fonds, nous étions optimistes quant à la possibilité de réunir suffisamment d’argent pour une nouvelle chaise de chimiothérapie. À mesure que la collecte de fonds prenait de l’ampleur, nous étions ravis de déplacer l’objectif et de viser quatre chaises. Nous sommes ravis et reconnaissants car nous avons dépassé notre objectif de 28 000 $. Nous sommes en bonne voie pour une cinquième chaise, mais je pense que nous pouvons faire encore plus. »