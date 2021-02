Un survivant du cancer avec des prothèses devient le plus jeune Américain à aller dans l’espace

Hayley Arceneaux, 29 ans, avait espéré que ce serait l’année où elle atteindrait son objectif de visiter les sept continents avant d’avoir 30 ans.

Mais elle n’aura pas le temps de faire ça. Elle va dans l’espace.

Arceneaux, assistant médical à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis, Tennessee, sera l’une des quatre personnes à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 décollant de Floride. Prévu pour être lancé à la fin de cette année, ce sera la première mission avec équipage à faire le tour de la Terre dans laquelle personne à bord n’est un astronaute professionnel.

«J’ai demandé:« Vais-je obtenir un tampon de passeport pour aller dans l’espace? », A déclaré Arceneaux. «Mais je ne pense pas que je vais le faire. Je vais donc simplement dessiner une étoile et la lune dans l’un de mes passeports.

Cette aventure est menée par Jared Isaacman, un milliardaire de 38 ans qui a annoncé en janvier avoir acheté le lancement de la fusée à SpaceX, la société spatiale créée par Elon Musk. Isaacman a déclaré à l’époque qu’il voulait que la mission soit plus qu’une escapade pour les super riches et qu’il avait donné deux des quatre sièges disponibles à St. Jude.

L’un d’eux ira à un gagnant au hasard dans un concours pour recueillir des fonds pour l’hôpital, qui traite les enfants gratuitement et développe des remèdes pour les cancers infantiles et d’autres maladies.

L’autre siège, a déclaré Isaacman, sera occupé par un travailleur de la santé de première ligne à St. Jude, quelqu’un qui symbolise l’espoir.

Lundi, les responsables de St. Jude et Isaacman ont révélé qu’Arceneaux était la personne qu’ils avaient choisie.

Arceneaux pourrait devenir le plus jeune Américain à voyager en orbite. Elle sera également la première personne avec une partie prothétique du corps à aller dans l’espace. Elle était patiente à St. Jude il y a près de 20 ans, et dans le cadre de son traitement pour le cancer des os, des tiges métalliques ont remplacé des parties des os de sa jambe gauche.

Dans le passé, cela l’aurait maintenue fermement sur le terrain, incapable de répondre aux normes médicales strictes de la NASA pour les astronautes. Mais l’avènement des voyages spatiaux à financement privé a ouvert la dernière frontière à certaines personnes qui étaient auparavant exclues.

Le Dr Michael Neel, le chirurgien orthopédiste qui a installé la prothèse d’Arceneaux, a déclaré que même si le fait d’avoir des os de jambe artificiels signifie qu’elle ne peut pas pratiquer de sports de contact sur Terre, ils ne devraient pas la limiter sur ce trek SpaceX.

« Cela nous montre que le ciel n’est pas la limite », a déclaré Neel. «C’est le ciel et au-delà. Je pense que c’est le vrai point de tout cela, qu’elle a très peu de limites dans ce que vous pouvez faire. À moins que vous n’allez jouer au football là-haut.

Arceneaux a déclaré qu’elle espérait offrir de l’inspiration aux patients de St. Jude.

«Ils pourront voir un survivant du cancer dans l’espace, en particulier celui qui a vécu la même chose qu’eux», dit-elle. «Cela les aidera à visualiser leur avenir.»

Richard C. Shadyac Jr., président de l’ALSAC, l’organisme de financement de St. Jude, a déclaré à propos d’Arceneaux: «Si quelqu’un était emblématique de la notion d’espoir, c’était Hayley.

Arceneaux elle-même n’a appris qu’elle aurait un siège sur la fusée que début janvier. Les fonctionnaires de l’hôpital lui avaient vaguement dit qu’il y avait une opportunité dont ils voulaient lui parler. Elle a dit qu’elle avait pensé que «ce serait peut-être une publicité ou peut-être un discours quelque part».

Au lieu de cela, c’était l’occasion d’être astronaute.

«J’ai même ri en quelque sorte», a déclaré Arceneaux. «J’étais comme:« Quoi? Oui. Oui, je vous en prie, ce serait incroyable. Elle a ensuite ajouté: «Laissez-moi parler à ma mère.»

Sa maman ne s’est pas opposée.

Arceneaux est entrée à St. Jude pour la première fois en 2002. Elle avait 10 ans. Peu de temps auparavant, elle avait gagné sa ceinture noire en taekwondo, mais elle se plaignait de douleurs à la jambe. Sa mère a vu une bosse dépasser sur le genou gauche. Le pédiatre de la petite ville de St. Francisville, en Louisiane, où ils vivaient, non loin de Baton Rouge, leur a dit que cela ressemblait à une tumeur cancéreuse.

«Nous nous sommes tous effondrés», a déclaré Arceneaux. «Je me souviens d’avoir eu tellement peur parce qu’à 10 ans, toutes les personnes que j’avais connues atteintes d’un cancer étaient décédées.

À St. Jude, les médecins ont annoncé la bonne nouvelle que le cancer ne s’était pas propagé à d’autres parties de son corps. Arceneaux a subi une chimiothérapie, une opération de pose des os de jambe prothétiques et de longues séances de kinésithérapie.

Même à ce jeune âge, chauve à cause de la chimiothérapie, Arceneaux participait à des collectes de fonds pour St. Jude. L’année suivante, la Louisiana Public Broadcasting lui a décerné l’un de ses prix Young Heroes.

«Quand je serai grande, je veux être infirmière à St. Jude», a-t-elle déclaré dans une vidéo présentée lors de la cérémonie en 2003. «Je veux être un mentor pour les patients. Quand ils entreront, je dirai: ‘J’avais ça quand j’étais petit, et je vais bien.’

L’année dernière, Arceneaux a été embauché par St. Jude. Elle travaille avec des enfants atteints de leucémie et de lymphome, comme un adolescent avec qui elle a parlé récemment.

«J’ai partagé avec lui que j’avais aussi perdu mes cheveux», a déclaré Arceneaux. «Je lui ai dit: ‘Vous pouvez me demander n’importe quoi. Je suis un ancien patient. Je vais vous dire la vérité, tout ce que vous voulez savoir. Et il a dit: «Voulez-vous vraiment me dire la vérité? Et j’ai dit oui.

Sa question brûlante: « C’est toi qui vas dans l’espace? »

Arceneaux a dû esquiver. «J’ai dit:« Eh bien, nous verrons qui sera annoncé », dit-elle. « Mais je pense qu’il savait parce qu’alors lui et son père étaient comme » Ouais! » et high-fived. «

Arceneaux et Isaacman se sont rendus trois fois au siège de SpaceX en Californie pour rencontrer des ingénieurs et commencer à planifier le voyage. Contrairement aux missions que SpaceX vole pour la NASA, celle-ci ne se rendra pas à la Station spatiale internationale, mais en orbite autour de la Terre pendant trois ou quatre jours avant de s’éclabousser au large des côtes de Floride.

«Elle a un esprit aventureux», a déclaré Isaacman à propos d’Arceneaux. «Et maintenant, elle peut voyager vers les étoiles, ce qui est plutôt cool.»

Il leur faudra encore quelques semaines avant de savoir qui seront leurs compagnons.

Le tirage au sort de St. Jude, annoncé dans une publicité télévisée diffusée il y a deux semaines pendant le Super Bowl, se déroulera jusqu’à la fin du mois. Il a jusqu’ici recueilli environ 9,5 millions de dollars. Cela semble bien loin des 100 millions de dollars qu’Isaacman s’est lui-même engagés à St. Jude, ou de l’objectif global de 200 millions de dollars. Mais Isaacman et Shadyac ont déclaré que l’effort de collecte de fonds irait au-delà du tirage au sort et qu’ils étaient satisfaits des progrès.

« Ce sera une campagne qui va s’étendre jusqu’au lancement », a déclaré Shadyac.

Le tirage au sort est structuré de manière à limiter efficacement la taille des dons. Une entrée est gratuite. Un don minimum de 10 $ permet d’acheter 100 entrées, et chaque dollar supplémentaire donné achète 10 entrées supplémentaires, jusqu’à 1 000 $ pour 10 000 entrées.

Il y avait des options plus chères disponibles qui sont maintenant épuisées. Par exemple, Isaacman donnera à un donateur qui a contribué 100 000 $ un trajet dans le chasseur à réaction MiG-29 de construction russe qu’il possède. Le donateur aura également un voyage pour assister au lancement au Kennedy Space Center en Floride. Mais ce donateur n’a encore que 10 000 inscriptions au concours, la même chose que quelqu’un qui a fait un don de 1 000 $.

Isaacman a déclaré que c’était un choix délibéré pour empêcher une personne riche d’essayer de remporter le grand prix d’un voyage dans l’espace en achetant des millions d’entrées.

«Va-t-il représenter tous les habitants de la Terre et pas seulement les riches Blancs?» Dit Isaacman.

Le quatrième siège SpaceX ira au gagnant d’un concours parrainé par la société d’Isaacman, Shift4, qui vend des terminaux de traitement de cartes de crédit et des systèmes de point de vente aux restaurants et à d’autres entreprises. Le concours de type «Shark Tank» appelle les entrepreneurs à concevoir une boutique en ligne à l’aide du logiciel Shift4, puis à publier une vidéo sur Twitter décrivant leur entreprise.

La semaine dernière, moins de 100 personnes avaient soumis des inscriptions complètes. «Cela signifie que si vous avez créé une boutique Shift4 et y êtes entré, vous avez des chances assez étonnantes», a déclaré Isaacman.