Un survivant des terroristes du Hamas s’est caché dans une serre pendant 16 heures sans nourriture ni eau : « J’ai l’impression que je vais mourir »

Le 7 octobre 2023, vers 6h30 du matin, un barrage de missiles a bombardé Israël.

À peu près au même moment, des terroristes se sont lancés dans un festival de musique pour la paix en parapente. Des centaines de participants se sont tenus aux côtés d’amis et de membres de leur famille dansant, chantant et célébrant la vie dans un lieu extérieur décoré de musique et de néons. En quelques minutes, des centaines de participants ont été massacrés par le Hamas, un groupe terroriste soutenu par l’Iran. Plus tard dans la matinée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre au Hamas.

« On entend beaucoup de bombes », a déclaré Laura Malo à Fox News Digital. Malo est né en Colombie mais vit actuellement en Israël. Elle était l’une des centaines de victimes innocentes de l’attaque terroriste contre le festival, mais elle, contrairement à tant d’autres, a survécu de peu.

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ? UN APERÇU DU GROUPE ISLAMIQUE QUI A ATTAQUÉ ISRAËL

Malo et son amie savaient que ce barrage était bien plus violent que les événements typiques du conflit récurrent entre Israël et le Hamas. Ils sont rapidement montés dans sa voiture et sont partis à toute vitesse dans l’espoir de se mettre en sécurité. Malo vérifia sur son téléphone une carte de l’endroit où ils pourraient s’échapper.

« J’ai vu dans le téléphone sur la carte un seul chemin vers un endroit, une ville », a-t-elle déclaré. « Je vois que les portes du kibboutz sont ouvertes et j’ai vu un soldat. Quand j’ai vu le soldat, je me sens sauvé, mais c’est à ce moment-là que le soldat prend le pistolet et commence à nous tirer dessus. »

Elle a exprimé son incapacité à dire si le soldat portait un uniforme de Tsahal ou du Hamas, mais a rapidement appris qu’il était là pour la tuer. Le soldat a tiré à plusieurs reprises sur sa voiture. Malo a secoué son volant dans la direction opposée et s’est éloigné des coups de feu.

À un moment donné, Malo a eu un accident de voiture, ce qui l’a amenée, elle et son amie, à fuir à pied. Ils ont rampé à travers la terre, l’herbe, les collines et les vallées et ont localisé une serre abandonnée. Les amis se sont cachés dans la serre pendant 16 heures sans nourriture ni eau, terrifiés pour leur vie.

« Vraiment, en fait, j’ai l’impression que je vais mourir », a déclaré Malo.

BIDEN DIT qu’ISRAÉL NE PEUT PAS ÊTRE blâmé pour l’attaque à la roquette contre l’hôpital de Gaza qui a fait 500 morts : « FAIT PAR L’AUTRE ÉQUIPE »

Alors qu’ils se cachaient derrière une fine couche de verre, des coups de feu incessants, des motos avec des terroristes à bord et des missiles étaient à quelques pas de Malo et de son amie. Malo a décidé qu’elle devait appeler ses parents pour lui dire au revoir.

« C’est très difficile d’être dans cette position, tu appelles ta mère et ton père pour leur dire, si tu ne rentres peut-être pas à la maison », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle avait demandé à ses amis de prendre soin d’elle. parents.

« C’est un miracle que nous soyons là », dit solennellement Malo. « Vraiment, mon Dieu est tellement grand que je suis ici dans la vie. Je ne peux pas y croire. »

Les festivaliers ont été massacrés un par un par les terroristes du Hamas et Malo et son amie pouvaient entendre la terreur à l’extérieur des murs de la serre. Malo a décrit des terroristes à moto s’attaquant à tous les civils qu’ils pouvaient attraper et les assassinant de sang-froid. D’autres civils qui n’ont pas été aussi prompts à s’enfuir ont été kidnappés, certains pris et retenus en otages à Gaza, et d’autres tués.

Quand le temps fut suffisamment calme pour partir, Malo et son amie rampèrent sur le sol, en étant aussi silencieuses que possible, pour regagner sa voiture. Elle devait recharger son téléphone pour joindre la police.

LE PRÉSIDENT DU GOP, MARRE DE LA POSITION ANTI-ISRAÉLIENNE DES ÉTUDIANTS, VEUT FAIRE PAYER LES COLLÈGES : « DÉGUSTÉ »

Elle a contacté la police, mais elle a été encore plus désespérée. La police a informé Malo et son amie qu’ils n’étaient pas en mesure de les secourir et que l’État d’Israël était victime d’une attaque terroriste. Les forces de l’ordre ont conseillé à Malo de se cacher, de se taire et d’éviter de sortir. Les amis ont décidé d’attendre la nuit pour marcher quatre à cinq heures pour se mettre en sécurité. Mais ils avaient peur, car il faisait nuit et ils n’avaient pas d’armes pour se protéger.

« Certains amis sont en sécurité, certains amis attendent ailleurs, certains amis ne répondent pas, certains amis sont morts », dit sombrement Malo. « Je suis là, je suis vivant, Dieu m’a sauvé et je ne peux pas me taire. Je dois parler. Et c’est difficile en ce moment. C’est ce que je dois faire. »

Malo a assisté au festival de musique Tribe of Nova avec plusieurs amis. Elle est elle-même DJ et est très passionnée par la musique qu’elle crée. Malo dit que même si elle et bien d’autres auront besoin d’une longue pause dans les festivals et les concerts, elle y reviendra un jour.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malo continue de craindre pour sa vie, fuyant et se cachant au son des sirènes et des missiles. Elle continue d’être loin de ses parents, loin de son travail, loin de sa maison, et elle implore le peuple juif de s’unir.

« Je pense que ceux qui soutiennent les terroristes sont des terroristes », a-t-elle déclaré. « Je pense que les gens qui se tiennent aux côtés de ceux qui tuent des gens, qui tuent des bébés, qui tuent, qui enlèvent et violent des filles, font une célébration de tout cela, c’est dégoûtant. »