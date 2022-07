Un survivant des inondations du Kentucky révèle l’horreur de fuir sa maison et des cris désespérés à l’aide dans la montée des eaux alors que trois personnes ont été tuées

Une survivante des inondations a été forcée de grimper au sommet d’une colline et de crier à l’aide lorsque la montée des eaux a englouti sa maison.

Brianna Imhoff a dû tirer avec une arme à feu en l’air pour que les équipes d’urgence puissent la sauver, ainsi que son mari, ses chiens et un voisin âgé pendant l’averse torrentielle du Kentucky.

Brianna Imhoff a rappelé les inondations terrifiantes qui ont englouti sa maison Crédit : Facebook

Sa maison, photographiée, a rapidement été submergée par la montée des eaux 1 crédit

Imhoff a dit qu’elle ne pensait pas que l’eau cesserait jamais de monter 1 crédit

Ils sont allés chez un voisin avant de s’échapper sur une colline 1 crédit

“Je suis vraiment reconnaissante d’être en vie”, a-t-elle déclaré au Sun. “C’est vraiment difficile de recommencer, mais je suis content que nous possédions toujours nos vies.”

Imhoff a déclaré qu’elle s’était réveillée vers 5 heures du matin au son de l’eau battant sa maison.

Quand elle a regardé à l’extérieur, la cour était “complètement submergée” dans l’eau qui montait rapidement.

Imhoff et son mari, Austin, ont ensuite pataugé jusqu’à la maison de leur voisin avec leurs deux chiens en remorque.

“Vous ne pouviez rien voir d’autre que le toit”, se souvient Imhoff.

Imhoff et son mari n’avaient vécu dans leur maison de location que pendant un mois, mais le couple travaillait dans une maison de retraite locale et avait appris à connaître leur voisin en prenant soin de sa grand-mère.

Bien qu’il ne soit pas à la maison à ce moment-là, sa tante les a laissés entrer.

Imhoff a déclaré qu’ils avaient finalement été forcés de monter à l’étage lorsque l’eau a commencé à monter.

À 7 heures du matin, ils se sont sentis obligés de sortir, alors ils ont gravi une colline derrière la maison.

“Si nous étions restés dans la maison, nous n’aurions pas pu obtenir d’aide, car nous n’avions aucun service”, a déclaré Imhoff au Sun.

“Nous avons juste attrapé quelques bouteilles d’eau, puis un petit demi-sac de chips, tout ce qu’Austin pouvait voir dans la cuisine de leur maison.”

“Les chiens avaient un peu peur, alors ils agissaient comme des fous, nous avons donc dû marcher, nous tenir à eux pour qu’ils n’entrent pas dans l’eau et monter la colline.”

“J’avais tellement peur”, a-t-elle ajouté. “Je n’aime pas l’eau de toute façon et je me suis sentie piégée.”

“Je ne savais pas si les gens allaient venir si tôt”, a poursuivi Imhoff. “Je m’attendais à ce que ce soit le lendemain. Je pensais que nous allions devoir marcher plus haut dans les collines.

« Je ne pensais tout simplement pas que l’eau allait s’arrêter de monter.

“Je priais littéralement pour que quelqu’un vienne nous trouver.”

Imhoff a essayé de publier où ils se trouvaient sur Facebook – mais le service ne le permettait pas.

Ce n’est qu’à 10h30 qu’ils ont entendu un hélicoptère de secours.

“Mon mari est allé là-bas jusqu’au bout de la colline et a enlevé sa chemise et a commencé à faire des signes de la main et nous avons tous commencé à crier et la femme avec qui nous étions avait une arme à feu alors elle a tiré l’arme en l’air, et ils nous ont vus .”

Ils ont été secourus par les pompiers locaux, ainsi que par ce que Imhoff pense être l’équipe de secours de l’État.

Ils ont été emmenés dans la ville la plus animée de Jackson et ont fait un tour avec un volontaire pour vérifier la mère d’Imhoff, dont la remorque a également été inondée.

HORREUR D’AVERSE

Imhoff et son mari séjournent dans la maison d’un pasteur local pendant qu’ils se demandent où aller après avoir tout perdu dans l’inondation torrentielle.

Le couple était sur le point de commencer un programme de soins infirmiers, qu’ils devront peut-être abandonner car ils ne savent pas où ils peuvent rester.

« La remorque de ma mère n’est pas belle. ” a déclaré Imhoff. « Je suis sûr que le sien va être inondé. Je pense que la mère d’Austin [home] a été inondé, donc c’est juste tout le monde.

L’expérience terrifiante d’Imhoff survient alors que les villes étaient complètement submergées par l’eau avec des familles attendant d’être secourues sur leurs toits.

La Garde nationale est appelée après ce qui est décrit comme l’une des pires inondations de l’histoire du Kentucky.

Plus de six pouces de pluie ont frappé la région la nuit dernière, avec des centaines de maisons et d’entreprises détruites.

“Pour tant de nos résidents, nous vivons actuellement l’une des pires inondations les plus dévastatrices de l’histoire du Kentucky”, a déclaré ce matin le gouverneur Andy Beshear, un démocrate.

«Ce que nous allons voir en sortir, ce sont des dégâts matériels massifs, nous nous attendons à des pertes de vie, des centaines de personnes perdront leur maison, et cela va être encore un autre événement qui va prendre non pas des mois mais probablement des années pour de nombreuses familles à reconstruire et à récupérer.

Van Jackson vérifie son chien, Jack, qui a été bloqué dans une église par les eaux de crue le long de Right Beaver Creek, après une journée de fortes pluies Crédit : Reuters

Une voiture est submergée par les eaux de crue le long du ruisseau Right Beaver Crédit : Reuters

Des maisons submergées par les eaux de crue de la fourche nord de la rivière Kentucky sont vues depuis un drone à Jackson Crédit : AFP ou concédants de licence