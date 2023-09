Un survivant de l’incendie de Lytton fait face à un voyage émotionnel

Le traumatisme de vivre de près un incendie de forêt n’est jamais loin pour Meghan Fandrich.

Habitante de Lytton, elle a vu sa ville en grande partie rasée par un incendie de forêt en 2021.

Bien que sa maison n’ait pas brûlé à cause des bombardements d’eau par hélicoptère, elle a perdu le bâtiment qui abritait son café et le noyau de sa communauté a disparu.

Aujourd’hui, elle vit dans la même maison que sa fille adolescente. Son père habite non loin.

Mais sa ville reste une coquille de son ancienne existence, alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer la cause réelle de l’incendie, tandis que le gouvernement provincial tarde à financer la reconstruction de la ville.

Sa couverture d’assurance n’est pas suffisante pour reconstruire ce qui a été perdu. Et la hausse des prix de l’immobilier rend difficile financièrement la vente de sa propriété si elle parvient à trouver un acheteur et à passer à autre chose.

Fandrich a déclaré que lorsqu’un incendie de forêt est éteint et que les efforts de lutte contre l’incendie continuent, le choc et le traumatisme liés à une telle catastrophe naturelle ne s’estompent pas rapidement.

Elle examine les pertes matérielles causées par les incendies de forêt de Shuswap et d’Okanagan et connaît la difficulté à laquelle sont confrontés bon nombre de ces personnes.

« J’ai perdu ma communauté. Tout ce qui était normal dans ma vie a soudainement disparu », a-t-elle déclaré.

« Ma maison est sur la rive nord de Lytton et le vent a poussé le feu vers le sud… Les gens me disent que j’ai eu de la chance et je comprends pourquoi ils disent cela, parce que ma maison a été sauvée, mais je ne me sens pas chanceux. »

Deux ans plus tard, les décombres laissés derrière lui font toujours face à elle et à d’autres résidents qui espèrent reconstruire leur ville, un poste de traite historique dans le passé de la Colombie-Britannique, là où les rivières Fraser et Thompson se confondent.

Alors qu’elle luttait contre ce traumatisme, Fandrich a déclaré que ses sentiments d’isolement commençaient à être remplacés par des sentiments de connexion avec d’autres personnes qui partageaient son expérience, ce qui, pour elle, faisait partie du processus de guérison.

Cela l’a amenée à suivre les conseils d’un ami et à écrire sur ses propres sentiments de perte, de souffrance émotionnelle et de résurgence pour recommencer, capturés dans son nouveau livre Burning Sage.

Une tournée de lancement de livre comprendra un arrêt à Kelowna pour un événement à la galerie Alternator du Rotary Centre of the Arts, à 19 heures, le mercredi 20 septembre.

« Pour moi, il ne s’agit pas seulement de me présenter et de vendre mon livre. Je veux me promener et avoir des conversations avec les gens pour parler de leurs expériences en matière d’incendie et reconnaître les sentiments collectifs de perte que nous portons tous en nous », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que ceux qui ont perdu leur maison dans l’Okanagan à cause des incendies de forêt du complexe Grouse seront confrontés aux mêmes troubles émotionnels avec lesquels elle a été aux prises.

« Avec un incendie de forêt comme celui que nous vivons à Lytton, après quoi l’autoroute est emportée par les eaux, il y a des coulées de boue, les arbres sont morts et tombent et coupent l’électricité, les avis d’ébullition de l’eau en cours… cela m’a pris environ un an, jusqu’à notre deuxième incendie. saison après l’incendie où j’ai commencé à tout mieux traiter », a déclaré Fandrich.

« Une grande partie de ce qui était normal dans ma vie avait disparu.

« Un ami m’a suggéré d’écrire sur ce sujet et, au départ, cela s’est traduit par un poème. Puis il y en a eu un autre et un autre alors que tous ces souvenirs conscients ont commencé à ressortir alors que je poursuivais cet arc émotionnel de traumatisme.

Elle l’a comparé à l’expérience de la pandémie de COVID, quelque chose que nous avons tous vécu ensemble tout en nous sentant isolés les uns des autres.

« Nous étions tellement déconnectés qu’il semblait, mais logiquement, nous savions que tout le monde était aux prises avec cela », a-t-elle déclaré.

« C’est la même chose avec un incendie. Ceux qui en font l’expérience ressentent un sentiment d’isolement et de dévastation, mais si vous partagez ces sentiments avec les autres et en parlez, cela facilite le processus de guérison et l’avancement de votre vie.

Elle a cité l’exemple de son père, âgé de 70 ans, qui se sentait bien après l’incendie jusqu’à ce qu’un autre incendie de forêt éclate de l’autre côté de la rivière, loin de la ville.

Lorsqu’elle l’a appelé pour s’assurer qu’il allait bien, il était assis sur sa chaise et regardait les flammes grandir, disant qu’il sentait que son cœur faisait un peu un bond.

« Je ressens le fardeau de ce qu’il a vécu et le fait de voir un autre incendie l’a affecté au point qu’il a eu une crise cardiaque », a-t-elle déclaré.

La réalité de vivre dans une communauté ravagée par un incendie de forêt perdure pour Fandrich et son père, comme pour d’autres personnes confrontées aux mêmes défis émotionnels après un incendie de forêt.

