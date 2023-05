Un survivant de l’Holocauste de la Colombie-Britannique partage des histoires d’histoire poignante – et d’espoir – dans ses mémoires de 2023

Les nazis ont peut-être dépouillé la survivante de l’Holocauste Marie Doduck de son enfance, mais ils n’ont jamais pu prendre ses histoires.

Doduck avait cinq ans lorsque des soldats ont envahi sa ville natale de Bruxelles, en Belgique, en 1940 et elle a été forcée de se cacher pendant des années, jusqu’à la fin de la guerre et elle a été envoyée au Canada pour commencer une nouvelle vie.

Dans ses mémoires de 2023, Un non-dit d’enfanceDoduck raconte comment elle a survécu aux atrocités en Europe avant de trouver un foyer – et de nouvelles difficultés – en tant qu’orpheline dans un pays étranger et parfois hostile.

Mai est le Mois du patrimoine juif au Canada et pour marquer l’occasion, Doduck, qui réside maintenant à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est entretenu avec La première édition hôte Stephen Quinn sur les nombreux chapitres incroyables de sa vie.

La transcription suivante a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Vous êtes arrivé à Vancouver après la Seconde Guerre mondiale. Que pouvez-vous nous dire sur pourquoi vous êtes venu ici et avec qui vous êtes venu ?

Je suis venu au Canada avec d’autres enfants juifs en 1947 et je suis arrivé à Vancouver le 3 janvier 1948. Je suis le plus jeune enfant survivant à avoir été accepté au Canada à cette époque et il n’y avait que 1 123 enfants. (Le projet de guerre des orphelins était une initiative du Congrès juif canadien pour accueillir les enfants juifs qui avaient perdu leurs parents pendant l’Holocauste.)

Marie Doduck, photographiée croisant les mains devant le visage, dans un orphelinat belge à la fin de la guerre. (Soumis par la Fondation Azrieli)

Je suis descendu du navire, l’Aquitania, à Halifax et nous n’avons pas vraiment été bien accueillis car nous étions étranges. Nous venions d’Europe déchirée par la guerre et nous étions des enfants dans le corps, mais des adultes dans l’esprit. Je suis le plus jeune de 11 ans et je suis arrivé avec trois de mes frères et sœurs.

Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à Vancouver après votre arrivée à Halifax ?

Nous étions destinés à Montréal et ils nous ont mis dans un train qui s’arrêtait là et nous a dit que ce serait chez vous. Je ne comprenais pas un mot de français alors j’ai dit non, je ne peux pas rester ici. Je me suis retrouvé avec mes frères et sœurs à Vancouver après un séjour à Winnipeg qui était le dépotoir de tous les enfants juifs jusqu’à ce qu’ils nous trouvent un foyer.

Et quand vous êtes arrivé à Vancouver, où viviez-vous ?

J’ai vécu dans une famille d’accueil qui est devenue mes parents, puis je me suis occupé d’eux pendant 37 ans et demi. Ils sont devenus les grands-parents de mes enfants. Mais je ne me sentais pas le bienvenu dans la ville, nous nous étions cachés en Europe et avions envie de nous cacher ici aussi.

Marie Doduck, à l’extrême droite, est photographiée avec sa mère et son frère Simon, à l’extrême gauche, et un inconnu à Bruxelles, vers 1940. (Soumis par la Fondation Azrieli)

Comment?

Nous parlions tous plusieurs langues différentes — j’en parlais sept — mais j’ai dû apprendre l’anglais et l’hébreu quand je suis arrivé ici. Nous étions les enfants qui ont amené des cours d’anglais parce que nous ne pouvions parler à personne sauf dans la langue juive commune yiddish et la plupart des Canadiens ne nous accepteraient pas à cause de nos accents.

Marie Doduck à Vancouver vers 1951. (Soumis par la Fondation Azrieli)

Notre premier ministre de l’époque, Mackenzie King, a dit quand nous sommes arrivés qu’il n’y en avait pas trop et que nous étions des marchandises endommagées. Mentalement, oui, nous avions vu des choses terribles. Je me cachais depuis l’âge de cinq ans et j’avais perdu ma famille.

J’ai donc commencé l’école et j’ai fait la première à la sixième année en 10 mois. J’ai fait 14 ans d’école en sept alors qu’on me disait que j’étais stupide et que les enfants me poussaient dans les escaliers et me trempaient les cheveux dans des encriers. Mais j’ai réussi, nous avons tous fait une vie au Canada, une bonne.

Combien de temps êtes-vous resté caché ?

De 5 à 10 ans, puis il a fallu deux ans pour être accepté au Canada, alors j’ai vécu dans des orphelinats. J’ai aussi été utilisé dans la Résistance française car j’ai une mémoire photographique.

Le livre de Marie Doduck fait partie de la série de mémoires de survivants de l’Holocauste de la Fondation Azrieli. (Rhéa Singer)

Votre mémoire s’appelle Non-dit de l’enfance. Parlez-moi des parties non dites de votre enfance et pourquoi vous avez eu l’impression de ne pas pouvoir parler pendant si longtemps.

Parce que ma mère a fait l’erreur d’écouter la propagande nazie et est allée au poste de police et a enregistré les membres de ma famille par leur nom et en faisant cela, elle nous a condamnés à mort.

Pour faire court, mon frère était dans la Résistance française et il nous a séparés frères et sœurs et nous nous sommes cachés et avant que j’embrasse ma mère au revoir, il m’a dit de ne donner votre nom de famille à personne, ne faites pas de problèmes, don ne posez pas de questions et ne pleurez pas. Alors je suis devenu un enfant du silence et c’est comme ça que j’ai survécu.

Vous êtes devenu l’un des fondateurs de la Centre d’éducation sur l’Holocauste de Vancouver. Comment avez-vous vu la communauté juive évoluer dans la région depuis votre arrivée ?

Lorsque je suis arrivé à Vancouver en 1948, il n’y avait qu’environ 1 000 familles juives et il y en a maintenant plus de 37 000.

À l’époque, à 12 ans, il y avait des règles juives et je n’avais pas vraiment de vie parce que j’étais surveillé par le gouvernement. Pour me marier, j’ai dû aller au tribunal et demander la permission. Cela a bien sûr changé.

Et j’ai continué à travailler avec des enfants et dans l’éducation et, comme vous le savez, l’éducation est la chose la plus importante.