Un survivant de l’Holocauste critique Harris pour ses propos sur Trump et Hitler — RT World News

Les paroles du candidat démocrate à la présidentielle étaient « la pire chose » qu’il ait jamais entendue, a déclaré l’homme de 94 ans.

La candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris devrait s’excuser auprès de toutes les victimes du Troisième Reich pour avoir comparé son rival républicain Donald Trump au dictateur nazi Adolf Hitler, a déclaré un survivant de l’Holocauste dans une vidéo publiée par la campagne de Trump.

Le clip, publié vendredi sur les réseaux sociaux, mettait en vedette Jerry Wartski, un homme de 94 ans qui avait été prisonnier au tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale. Wartski a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis, travaillant comme investisseur immobilier. Il est désormais président honoraire de la Fondation du patrimoine israélien (IHF), qui se décrit comme une ONG bipartite pro-israélienne.

« Adolf Hitler a envahi la Pologne [in 1939] quand j’avais neuf ans. Il a assassiné mes parents et la plupart des membres de notre famille. J’en sais plus sur Hitler que Kamara n’en saura jamais en mille vies. » Wartski a déclaré dans la vidéo.

« Qu'elle accuse le président Trump d'être comme Hitler est la pire chose que j'ai jamais entendue au cours de mes 75 années de vie aux États-Unis », il a insisté.















Mercredi, Harris a réagi aux récents entretiens avec l’ancien chef de cabinet de Trump, John Kelly, dans lesquels il affirmait que pendant son mandat, l’homme de 78 ans avait fait l’éloge d’Hitler en privé et a déclaré « plus d’une fois » que le tristement célèbre dirigeant de l’Allemagne nazie « J’ai fait de bonnes choses. » L’équipe de Trump a nié cette affirmation.

Le candidat démocrate a déclaré que c’était « Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler. » Les commentaires de Kelly sont « une fenêtre sur qui est vraiment Donald Trump » a-t-elle ajouté. Plus tard le même jour, Harris a qualifié son adversaire de « un fasciste » un dictateur potentiel et un admirateur des personnalités autoritaires.

« Je connais le président Trump et il ne dirait jamais cela. Et Kamala Harris le sait. Elle doit à mes parents et à tous ceux qui ont été assassinés par Hitler des excuses pour avoir répété ce mensonge. » Wartski a souligné.

Les Juifs devraient voter pour le candidat républicain le 5 novembre car « Il a toujours été aux côtés du peuple juif et de l’État d’Israël », dit-il.

Trump a déclaré plus tôt cette semaine que Harris était « rehaussant de plus en plus sa rhétorique, allant jusqu’à m’appeler Adolf Hitler » parce qu’elle « voit qu’elle perd, et qu’elle perd énormément. »

Le dernier sondage national réalisé par le New York Times et le Siena College, publié vendredi, suggère que Trump et Harris étaient à égalité 48 % contre 48 % pour le vote populaire. Une enquête similaire menée par SSRS pour CNN a également révélé que les deux sondages étaient au coude à coude, à 47 % contre 47 %.