Un “survivant de l’exécution” de l’Alabama parvient à un règlement avec l’État

L’État a accepté de ne plus jamais utiliser l’injection létale comme méthode d’exécution pour mettre à mort Alan Eugene Miller. Tout effort futur pour l’exécuter se fera par hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution autorisée en Alabama mais qui n’a jamais été utilisée pour exécuter une condamnation à mort aux États-Unis. Il n’existe actuellement aucun protocole en place pour l’utilisation de l’hypoxie azotée.

Miller devait être exécuté par injection létale le 22 septembre, mais l’État a annulé l’exécution après avoir été incapable de connecter une ligne intraveineuse au détenu de 351 livres. Miller a déclaré que lorsque le personnel de la prison a essayé de trouver une veine, ils l’ont piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure et à un moment donné l’ont laissé pendre verticalement alors qu’il était attaché à une civière.

Plus tôt ce mois-ci, l’exécution de Kenneth Eugene Smith a été interrompue après que l’équipe d’exécution a tenté pendant une heure de connecter une ligne intraveineuse. La semaine dernière, les avocats de Smith ont intenté une action en justice contre le système pénitentiaire, affirmant que l’État avait violé la Constitution américaine, diverses ordonnances judiciaires et son propre protocole d’injection létale lors de la tentative d’exécution bâclée au début du mois. Les avocats de Smith demandent à un juge fédéral d’interdire à l’État de faire une deuxième tentative pour l’exécuter, affirmant que Smith était déjà “soumis à des niveaux de douleur et de torture sans cesse croissants” la nuit de l’exécution ratée.