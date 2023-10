Un survivant de l’attentat de Birmingham de 1963 remporte le prix du courage à Youngstown | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — Sarah Collins Rudolph se souvient très bien et douloureusement d’être debout devant un miroir pendant que Denise McNair attachait la ceinture de la robe de sa sœur Addie Mae Collins dans le sous-sol lorsqu’une énorme explosion a secoué l’église.

« Tant de gens ne savaient pas qu’il y avait une cinquième fille », a déclaré Collins Rudolph, se référant à elle-même lors de l’attentat à la bombe contre l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham, en Alabama, le 15 septembre 1963, qui a tué quatre filles et l’a grièvement blessée. et 21 autres. « J’ai entendu quelqu’un dehors dire : « Quelqu’un a bombardé l’église baptiste de la 16e rue ! »

McNair, Addie Mae Collins, Carole Robertson et Cynthia Wesley ont été tuées, qui se trouvaient toutes dans le salon des femmes en train de préparer la célébration de la fête du 1er anniversaire de l’église lorsque la bombe a explosé à 10 h 22 ce matin-là. McNair avait 11 ans ; les trois autres filles avaient 14 ans.

Ces dernières années, Collins Rudolph, qui vit toujours à Birmingham, a rassemblé le courage, le désir et le courage de partager son histoire de chagrin, de douleur et de tragédie associée à la rédemption, au pardon et au triomphe.

Pour ses efforts, elle a été honorée lors d’un programme mardi soir au Tyler History Center, 325 W. Federal St., au cours duquel elle a été la récipiendaire nationale du prix annuel Simeon Booker pour le courage. Le Booker Award local a été décerné à sœur Ann McManamon, qui dirigeait la Dorothy Day House of Hospitality sur Belmont Avenue.

Le rassemblement, qui faisait également partie de la Semaine de la non-violence dans l’Ohio, était organisé par Mahoning Valley Sojourn to the Past. Madonna Chism Pinkard, directrice des relations communautaires pour WFMJ-TV 21, a agi en tant que maître de cérémonie.

L’événement a également commémoré le 60e anniversaire de la tragédie.

Collins Rudolph se souvient d’un diacre d’église qui avait tenté de se frayer un chemin jusqu’au sous-sol pour découvrir que la bombe avait également fait un trou béant dans les marches. Il a dû sauter par le trou.

De plus, Collins Rudolph se souvient qu’une ambulance l’avait emmenée d’urgence à l’hôpital parce qu’elle avait des éclats de verre incrustés dans l’œil après s’être tenue à côté du miroir dans les toilettes. Alors qu’elle était à l’hôpital, sa mère a informé la jeune fille que les quatre autres filles avaient été tuées et que « tu es la seule survivante ».

« Pourquoi ont-ils tué ces filles, ces filles innocentes qui n’ont jamais rien fait ? » a-t-elle déclaré devant un public d’environ 120 personnes qui ont assisté au programme de mardi.

Collins Rudolph, qui était aveugle d’un œil et dont la vision est toujours limitée, a passé quelques mois à l’hôpital, où on lui a dit qu’il faudrait lui enlever un œil. Elle a finalement pu retourner à l’école, mais a fait face à beaucoup de colère, de tristesse et de dépression, et n’a pourtant reçu aucun conseil, se souvient-elle.

Au fil du temps, cependant, Collins Rudolph – en grande partie grâce à sa foi inébranlable en Dieu – a atteint le point où elle a pu pardonner aux quatre kamikazes, ce qui l’a absoute de beaucoup de colère. Néanmoins, dans ses remarques de mardi, elle a exprimé sa tristesse qu’il ait fallu attendre le début des années 2000 pour condamner deux des tueurs, Bobby Frank Cherry et Thomas Blanton, tous deux membres du Ku Klux Klan et condamnés à la prison à vie.

Collins Rudolph, qui a également écrit un livre intitulé « La cinquième petite fille : l’âme survivante de l’attentat à la bombe contre l’église baptiste de la 16e rue », a déclaré qu’elle partage son histoire en partie pour que les quatre filles ne soient pas mortes en vain.

Minnijean Brown Trickey, l’une des neuf élèves noires qui ont intégré la Central High School entièrement blanche en septembre 1957 à Little Rock, Arkansas, a également pris la parole, affirmant qu’elle était profondément inspirée par les jeunes de la région qui tentent d’exploiter leur pouvoir pour réussir. une différence positive dans la ville.

Brown Trickey a également déclaré qu’il était exaspérant que l’histoire de Collins Rudolph n’ait pas été racontée ou enseignée avant ces dernières années – une situation qu’elle a qualifiée de « profonde ignorance intentionnelle ».

En outre, les citoyens ne peuvent pas se permettre de rester silencieux et apathiques, compte tenu des conditions sociétales actuelles, a-t-elle déclaré.

GAGNANT LOCAL

McManamon a été directrice de la Dorothy Day House, qui fournit des repas faits maison à de nombreuses personnes dans le besoin, ainsi que des vêtements, des douches et, peut-être plus important encore, de l’amitié et de la camaraderie.

Dans ses remarques, elle a établi des parallèles entre les principes de la mission de l’établissement et ceux en phase avec les principes de la philosophie de la non-violence.

« Je suis fière de faire partie des efforts de non-violence », a-t-elle déclaré.

Dans une récente présentation au Rotary Club de Youngstown, dans laquelle elle a souligné l’importance de la mission de la Dorothy Day House d’aider ceux qui en ont besoin, McManamon a déclaré que cette mission s’aligne sur un discours prononcé par le pape François au Congrès en 2015 dans lequel il a invoqué le Dr Martin. Luther King Jr., le président Abraham Lincoln, Thomas Merton et Dorothy Day.

Tous les quatre « ont été capables de construire un avenir meilleur et de façonner les valeurs américaines fondamentales », selon le Rotary Club.

« C’est à nous de faire la différence et de nous lever pour être entendus », a déclaré Chism Pinkard.

Le prix porte le nom de Booker, qui a fréquenté la Youngstown State University avant de devenir le premier journaliste noir du Washington Post. Booker a également écrit pour le magazine Jet et, en tant que journaliste des droits civiques, a couvert le procès des deux hommes accusés le 28 août 1955 du meurtre d’Emmett Till, 14 ans, à Money, Mississippi, et a photographié Till’s open. cercueil pour ouvrir les yeux des gens sur les effets du racisme.

Le prix est décerné à ceux qui font preuve d’un haut niveau de courage et, ce faisant, ont un impact considérable sur leur communauté et sur la vie des autres.

